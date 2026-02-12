Các nguồn tin cho biết LĐBĐ châu Á (AFC) và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đã thống nhất điều lệ cho 2 môn bóng đá nam và nữ tại Asiad 2026. Theo đó, 16 đội tuyển U23 đã tham dự VCK U23 châu Á 2026 sẽ nhận suất đặc cách tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026.

U23 Việt Nam sẽ góp mặt tại môn bóng đá nam Asiad 2026

Tại khu vực Đông Nam Á, chỉ có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhận được tấm vé từ AFC. Trong khi những Indonesia, Malaysia hay Philippines đều ngậm ngùi vắng mặt.

Trang Bola (Indonesia) cho biết phía LĐBĐ Indonesia đang bối rối trước thông tin trên. Ông Sumardji – người đứng đầu Cơ quan Quản lý các ĐTQG Indonesia – chia sẻ: “Asiad 2026 từ đầu vẫn nằm trong kế hoạch của LĐBĐ Indonesia. Chúng tôi thậm chí đã nộp tài liệu đăng ký tham dự Asiad 2026 cho đội tuyển U23 Indonesia từ 2 tháng trước”.

LĐBĐ Indonesia đang liên hệ với AFC nhằm xác nhận lại thông tin về suất tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026. Tuy nhiên, việc U23 Indonesia vắng mặt tại Asiad 2026 gần như đã là điều chắc chắn. Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia Yunus Nusi thừa nhận: “Nếu AFC đã chốt phương án như vậy, chúng tôi cũng không thể phản đối”.

U23 Indonesia đã tham dự 4/6 kỳ Asiad kể từ khi giải đấu giới hạn độ tuổi U23 cho môn bóng đá nam. Thành tích cao nhất của đội bóng xứ Vạn đảo là lọt vào vòng 1/8.