Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Trung Quốc và Thái Lan

Lễ bốc thăm giải U17 nữ châu Á 2026 vừa được tổ chức. Lá thăm đưa đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với 3 đội Trung Quốc (chủ nhà), Thái Lan và Myanmar. Đây là bảng đấu được đánh giá khó lường nhưng có không ít cơ hội đi tiếp dành cho tuyển Việt Nam. Bởi Thái Lan và Myanmar là những đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á.

3 bảng đấu vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026

Giải U17 nữ châu Á 2026 có 12 đội tham dự. Các đội được bốc thăm vào 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba đạt thành tích tốt nhất lọt vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết cũng đồng thời mang tính chất là vòng play-off tranh vé dự U17 World Cup nữ 2026. 4 đội chiến thắng cũng giành luôn 4 vé tham dự World Cup của khu vực châu Á.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử U17 nữ Việt Nam góp mặt tại VCK U17 nữ châu Á. Lần tham dự trước đó vào năm 2019, đoàn quân áo đỏ thua cả 3 trận vòng bảng và bị loại sớm. VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ 30/4 đến 17/5/2026.