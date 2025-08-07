Giải châu Á: Tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia, gặp bất lợi trên đường tranh vé World Cup

Lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức vào chiều nay (7/8/2025) tại trụ sở LĐBĐ châu Á (Malaysia). U17 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng với Australia, Yemen, Iran, Oman, Thái Lan và Trung Quốc.

Các đội được chia thành 7 bảng đấu, trong đó 3 bảng gồm 6 đội và 4 bảng còn lại gồm 5 đội. Theo công bố trước đó của LĐBĐ châu Á, Việt Nam sẽ là chủ nhà của 1 bảng ở vòng loại.

Và theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng với các đối thủ U17 Malaysia, U17 Singapore, U17 Hong Kong (TQ), U17 Quần đảo Bắc Mariana và U17 Macau (TQ).

Điều này có phần bất lợi khi đội quân áo đỏ rơi vào 1 trong 3 bảng đấu có 6 đội, phải đá 5 trận trong vòng 9 ngày.

Kết quả bốc thăm vòng loại giải U17 châu Á 2026.

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/11/2025. 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tải Ả Rập Xê Út. Trước đó, 9 đội bóng đã có suất gồm Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) và 8 đội lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Tajikistan, UAE và Indonesia.

Tại Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 nam châu Á 2025 vừa qua, đội tuyển U17 nam Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia và UAE.

Dù phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh, U17 Việt Nam đã thi đấu kiên cường và bất bại cả 3 trận vòng bảng với cùng tỉ số 1-1. Tuy nhiên, do hiệu số và điểm số không đủ, U17 Việt Nam không thể giành quyền vào tứ kết.

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé dự World Cup.

Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, VFF tiếp tục giao nhiệm vụ cho HLV Cristiano Roland. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, lứa U17 Việt Nam mới đã giành hạng Ba tại giải giao hữu trên đất Trung Quốc với 4 điểm (thua Autralia 1-2, hòa Trung Quốc 2-2 và thắng Ả Rập Xê Út 2-1).

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành vé dự vòng chung kết châu Á, sau đó nỗ lực cạnh tranh 1 trong 8 suất dự U17 World Cup 2026.

Tuyển U17 nữ Việt Nam có được kết quả bốc thăm dễ thở hơn so với các đồng nghiệp nam.

Cũng trong chiều nay, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại U17 nữ châu Á 2026. Vòng loại có 27 đội, được chia thành 8 bảng, gồm 3 bảng 4 đội và 5 bảng 3 đội. 8 đội đứng nhất 8 bảng sẽ cùng Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc dự vòng chung kết.

Kết quả bốc thăm, U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng 3 đội, cụ thể ở bảng D cùng với U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) và U17 nữ Guam.

Theo kế hoạch, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 17/10 sắp tới. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 30/4/2026 đến ngày 17/5/2026. Trước đó, AFC đã giao quyền đăng cai một bảng đấu ở vòng loại cho LĐBĐ Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa, U17 nữ Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà ở vòng loại sắp tới.