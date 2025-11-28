Giải châu Á: Tuyển Việt Nam đẩy Malaysia vào thế khó bằng “mưa bàn thắng”?

Sau 3 lượt trận vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +22. Tuyển Malaysia xếp ngay phía sau, cũng có 9 điểm nhưng hiệu số là +19.

Đội tuyển U17 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 (chỉ có 1 tấm vé đi tiếp dành cho đội nhất bảng)

Ở lượt trận thứ tư, cuộc đua về hiệu số được dự báo sẽ tiếp tục gay cấn. Tuyển Malaysia chạm trán Singapore, trong khi tuyển Việt Nam so tài với Macau (Trung Quốc).

Dựa trên những gì mà Singapore và Macau (Trung Quốc) đã thể hiện từ đầu vòng loại, giới chuyên môn đánh giá thực lực 2 đội tương đối cân bằng. Điều đó có nghĩa là thử thách dành cho U17 Việt Nam và U17 Malaysia ở lượt trận thứ tư có độ khó ngang nhau.

Bên cạnh lợi thế 3 bàn ở hiệu số bàn thắng bại, U17 Việt Nam còn sở hữu một lợi thế khác. Thầy trò HLV Cristiano Roland thi đấu vào khung giờ 19h00, sau khi trận đấu U17 Malaysia vs U17 Singapore đã khép lại. Như vậy, tuyển Việt Nam có thể dựa vào tình hình thực tế để đưa ra những tính toán của riêng mình.

Nếu giữ vững được ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ tư, U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng gặp chính U17 Malaysia với ưu thế lớn. Đoàn quân áo đỏ chỉ cần kết quả hòa là đi tiếp. Trong khi đối thủ buộc phải giành chiến thắng.

U17 Việt Nam có tới 12 cầu thủ khác nhau ghi bàn chỉ sau 3 trận đấu vòng loại

Từ đầu vòng loại, những sự sắp xếp nhân sự của HLV Cristiano Roland đang cho thấy hiệu quả. U17 Việt Nam vừa đạt được kết quả như mục tiêu, vừa quay vòng được lực lượng để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Tổng cộng đã có tới 12 cầu thủ ghi bàn cho U17 Việt Nam sau 3 lượt trận.

Đối đầu với Macau (Trung Quốc), tin rằng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chuỗi trận “mưa bàn thắng”, qua đó tạo sức ép lớn lên Malaysia ở cuộc so tài quyết định. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Macau (Trung Quốc) diễn ra lúc 19h00 ngày 28/11 trên SVĐ PVF (Hưng Yên).