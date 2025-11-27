Lượt trận thứ năm vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025/26, CLB CAHN đón tiếp đại diện Trung Quốc Beijing Guoan. Đội giành chiến thắng trong cuộc đọ sức sẽ giành luôn tấm vé vào vòng 1/8.

Với quyết tâm lấy trọn vẹn 3 điểm, CLB CAHN dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Leo Artur sớm đe dọa khung thành đối phương bằng cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc.

Nhưng bất ngờ CLB CAHN lại nhận bàn thua ở phút 11. Thủ môn Filip Nguyễn mắc sai lầm khi phát bóng trúng người cầu thủ Beijing Guoan đi vào lưới.

Bàn thua khiến cho đội chủ nhà có những phút lúng túng. Họ để cho đội khách tạo ra thêm một số tình huống nguy hiểm. Bước ngoặt của trận đấu tưởng như sẽ đến ở phút 26 khi Jiang Wenhao để bóng chạm tay dẫn đến quả penalty cho CLB CAHN. Nhưng Leo Artur không tận dụng được thời cơ để san bằng cách biệt.

Những phút tiếp theo thế trận diễn ra giằng co. CLB CAHN nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và tung ra nhiều pha dứt điểm. Bên phía Beijing Guoan cũng sẵn sàng tổ chức lên bóng mỗi khi có cơ hội.

Tới phút 76, đội chủ sân Hàng Đẫy cuối cùng cũng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Rogerio phối hợp 1-2 với Leo Artur trong vòng cấm địa trước khi có pha căng ngang . Hậu vệ Fang Hao phá bóng trúng người Stefan Mauk đi vào lưới.

Bàn thắng này giúp CLB CAHN thêm hưng phấn và dồn ép mạnh mẽ trong những phút cuối. Phút 90, từ quả tạt của Mauk, Leo Artur thực hiện pha bắt volley, bóng tìm đến đúng vị trí của Đình Bắc. Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1.

CLB CAHN giành vé vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á

Khoảng thời gian còn lại, không những không thể tìm được bàn gỡ, đội khách còn phải nhận thẻ đỏ dành cho Cao Yongjing. Chung cuộc, CLB CAHN thắng 2-1 trước Beijing Guoan.

Thắng lợi này giúp đội bóng Thủ đô chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á 2025/26. Thậm chí, Quang Hải và đồng đội vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu bảng từ tay CLB Macarthur (Australia) nếu giành 3 điểm trước Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) ở lượt trận cuối cùng.

Kết quả: CLB CAHN 2-1 Beijing Guoan

Bàn thắng:

CLB CAHN: Stefan Mauk 76', Đình Bắc 90'

Beijing Guoan: Lin Liangming 11'

Đội hình ra sân:

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Hugo Gomes, Văn Đô, Quang Vinh, Rogerio, Mauk, Vitao, Leo Artur, Quang Hải, Alan

Beijing Guoan: Zang Jianzhi, Jiang Wenhao, Fabio De Abreu, Wang Gang, Zhang Yuan, Yang Liyu, Lin Liangming, Ngadeu, Rodrigues, Wu Shaocong, Sai Erjiniao