Giải châu Á: Tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt nhất Đông Nam Á, Malaysia bị loại sau trận thua 0-16

Tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt nhất Đông Nam Á

Sau 2 lượt trận đầu tiên vòng loại U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam là đại diện Đông Nam Á đạt thành tích tốt nhất. Đoàn quân áo đỏ toàn thắng 2 trận, ghi tới 11 bàn thắng và chưa nhận bàn thua nào.

Tuyển Việt Nam gần như chắc chắn giành vé đi tiếp

Tấm vé đi tiếp đang ở rất gần với tuyển Việt Nam. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm trong trận cuối gặp Kyrgyzstan, thầy trò HLV Masahiko Okiyama sẽ giành vé đến VCK với ngôi đầu bảng B. Nhưng tuyển Việt Nam còn đặt mục tiêu cao hơn là thắng cả 3 trận để giành trọn vẹn 9 điểm.

Xếp hạng tạm thời bảng đấu của đội tuyển U20 nữ Việt Nam

Ngoài tuyển Việt Nam, các đại diện còn lại của Đông Nam Á đều gặp những trở ngại.

Đội tuyển U20 nữ Singapore (cùng bảng với Việt Nam) đã sớm bị loại sau 2 lượt trận. Đội bóng Đảo quốc Sư tử đã thua cả 2 trận và đang xếp cuối bảng B.

Tại bảng D, 2 đội bóng Đông Nam Á là Myanmar và Indonesia hòa nhau 2-2 ở lượt trận thứ hai. Kết quả này khiến 2 đội ghìm chân nhau và để cho Ấn Độ tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng.

Tuyển Indonesia chưa có trận thắng nào tại vòng loại U20 nữ châu Á 2025

Ở lượt cuối, Myanmar chạm trán Ấn Độ trong khi Indonesia gặp Turkmenistan. Cả 2 đội sẽ phải nỗ lực giành trọn 3 điểm nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua tranh tấm vé đi tiếp.

Bảng E chứng kiến tuyển Campuchia sớm nói lời chia tay với 2 trận toàn thua. Trận thua 0-7 trước tuyển Trung Quốc ở lượt đấu thứ hai đã khép lại cánh cửa đối với tuyển Campuchia.

Tại bảng H, cả 2 đội Lào và Timor Leste cũng đều đã bị loại sớm 1 vòng đấu. Tuyển Lào có những giây phút gây bất ngờ nhưng rồi vẫn phải nhận thất bại trước Bangladesh và Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm này, đội Đông Nam Á duy nhất đã chắc chắn có mặt tại VCK U20 nữ châu Á 2026 là Thái Lan. Bởi đơn giản Thái Lan là chủ nhà giải đấu và được trao suất đặc cách không phải tham dự vòng loại.

Tuyển Malaysia bị loại sau trận thua 0-16

Đội tuyển U20 nữ Malaysia là đại diện Đông Nam Á có thành tích đáng buồn nhất sau 2 lượt trận. Đội bóng áo vàng khởi đầu không quá tệ khi thua 0-3 trước Iran trong lượt đầu tiên. Nhưng tới lượt thứ hai, tuyển Malaysia đã gây sốc với tỉ số thua 0-16 trước Nhật Bản.

Ngay phút thứ 6, Tsuda đã ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Nhật Bản. Những phút tiếp theo, đội bóng xứ Mặt trời mọc tạo ra thế trận một chiều. Họ phối hợp và dứt điểm khá thoải mái trước một Malaysia vừa thua kém về chuyên môn vừa mất tinh thần.

Trận thua 0-16 đã chấm dứt hi vọng đi tiếp của tuyển Malaysia

Ngay trên sân nhà Kuala Lumpur, các cầu thủ Malaysia khiến CĐV không khỏi thất vọng với màn trình diễn thiếu sức sống. Sau 2 lượt trận, tuyển Malaysia đã bị loại với 0 điểm và hiệu số -19.

Kể từ khi tham dự với vai trò chủ nhà vào năm 2006, đội tuyển U20 nữ Malaysia chưa có thêm lần nào vượt qua được vòng loại giải U20 nữ châu Á.



