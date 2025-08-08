Đội bóng Brunei tạo cú sốc lớn tại giải Đông Nam Á

Tại vòng sơ loại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26, Kasuka FC – nhà vô địch Brunei – đối đầu với Cebu FC (ĐKVĐ Philippines). Đến từ nền bóng đá xếp cao hơn tới 38 bậc trên BXH FIFA, Cebu FC được đánh giá cao hơn.

Nhưng trong trận lượt đi, đội hình với sự kết hợp giữa các tuyển thủ Philippines và dàn ngoại binh của Cebu FC đã bất ngờ để thua 1-2 trên sân khách.

Kasuka FC mở tỉ số ở phút 17 sau tình huống phối hợp vô cùng bài bản. Bóng được đẩy xuống cánh phải và căng ngang vào, Jacob Njoku xuất hiện đúng lúc dứt điểm đưa đại diện Brunei vượt lên.

Tới phút 27, cựu tuyển thủ U23 Philippines Rico Andes san bằng cách biệt. Chân sút sinh năm 1998 tận dụng pha bóng hậu vệ đối phương cản phá thiếu dứt khoát để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Nhưng chỉ ít phút sau, Kasuka FC đã nâng tỉ số lên 2-1. Trong pha phản công thần tốc, Jacob Njoku vượt qua toàn bộ hàng thủ đối phương và cả thủ môn trước khi dứt điểm tung lưới.

Kasuka FC giành chiến thắng bất ngờ

2-1 cũng là kết quả cuối cùng, Kasuka FC nắm lợi thế trước trận lượt về trên sân của Cebu FC. Trận lượt về diễn ra vào ngày 15/8. Đội thắng chung cuộc 2 lượt sẽ góp mặt tại bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 (bảng đấu có CLB CAHN).

Nếu Cebu FC không thể lật ngược tình thế, bóng đá Philippines sẽ lần đầu tiên không có đại diện tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á kể từ khi giải đấu được tổ chức lại theo thể thức mới (năm 2024).