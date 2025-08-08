Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua

Tuyển Việt Nam "chạm một tay" vào tấm vé đi tiếp

Lượt trận thứ hai vòng loại U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đối đầu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Đây là cuộc đọ sức mang tính quyết định ngôi đầu bảng khi 2 đội đều đã thắng trong loạt trận đầu tiên.

Với lối chơi nhuần nhuyễn, khả năng dứt điểm sắc bén cùng lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 6-0.

Bàn thắng sớm đến với đoàn quân áo đỏ ngay ở phút 16. Hậu vệ và thủ môn Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp không tốt, để Trương Thị Hoài Trinh thoát xuống lốp bóng dễ dàng mang về bàn mở tỉ số.

Tới phút 36, vẫn là Hoài Trinh ghi tên mình lên bảng điện tử. Cầu thủ số 7 đột phá dũng mãnh xuyên thủng hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt trận đấu.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam ghi tới 11 bàn chỉ sau 2 trận đầu vòng loại

Trước khi hiệp một kết thúc, vẫn là Hoài Trinh tỏa sáng với đường tạt bóng chính xác từ cánh phải. Ngân Thị Thanh Hiếu có mặt đúng lúc để đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn. Lần lượt Nguyễn Thị Thùy Linh, Lưu Hoàng Vân và Đỗ Thị Thúy Nga lập công mang về thêm 3 bàn thắng nữa.

Chiến thắng 6-0 giúp tuyển U20 nữ Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng. Đoàn quân áo đỏ đã có 6 điểm sau 2 lượt trận và hiệu số bàn thắng bại +11.

Chỉ cần 1 điểm trước Kyrgyzstan ở lượt cuối, U20 nữ Việt Nam sẽ giành vé lọt vào VCK U20 nữ châu Á 2026 với vị trí nhất bảng. Nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Okiyama Masahiko không chỉ dừng lại ở 1 điểm mà là hướng đến chiến thắng để giành trọn vẹn 9 điểm.

Xếp hạng đấu của tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận

Tuyển Campuchia bị loại sớm

Trong lượt trận ra quân, tuyển Campuchia thi đấu kiên cường và chỉ thua sát nút 0-1 trước Lebanon. Nhưng sang tới lượt trận thứ hai, khi phải đối đầu với tuyển Trung Quốc, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trước đối thủ từng vô địch châu Á, tuyển Campuchia gần như chỉ có thể chịu trận. Đội bóng xứ Angkor để thua với tỉ số 0-7 một cách tương đối chóng vánh.

Trắng tay sau 2 lượt trận, tuyển Campuchia đã chính thức bị loại sớm. Trận đấu cuối cùng gặp Syria chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với đại diện Đông Nam Á.