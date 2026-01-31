Giải châu Á: Thua đậm 0-7, tuyển Malaysia bị loại sớm theo kịch bản ê chề

Sau thất bại 1-4 trước Iran ở ngày ra quân giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Malaysia buộc phải giành kết quả tốt ở lượt trận thứ hai nếu muốn níu kéo cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng áo vàng làm được còn tạo ra nỗi thất vọng lớn hơn.

8 phút sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Malaysia nhận bàn thua đầu tiên trong cuộc đọ sức với Afghanistan. Cầu thủ đưa đội bóng khu vực Trung Á vươn lên dẫn trước là Mousavi. Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng hơn 7 phút tiếp theo, tuyển Afghanistan có thêm 3 bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về đại diện Trung Á.

Tuyển Malaysia (áo vàng) vỡ trận quá nhanh trước Afghanistan

Mọi chuyện không khả quan hơn trong hiệp hai đối với tuyển Malaysia. Những nỗ lực lên bóng của họ tỏ ra thiếu hiệu quả trong khi khung thành liên tục bị đặt trong trạng thái báo động. Tuyển Afghanistan dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 7-0.

Với thất bại nặng nề, tuyển Malaysia chính thức bị loại khỏi giải đấu sớm 1 vòng đấu. Đội bóng áo vàng chưa có điểm nào sau 2 lượt trận, mới ghi được 1 bàn thắng và nhận tới 11 bàn thua, tạm thời xếp cuối bảng D. Cùng chung số phận bị loại sớm như Malaysia ở bảng D là Saudi Arabia - cũng đã thua 2 trận. 2 đội đi tiếp tại bảng này là Iran và Afghanistan.

Màn trình diễn của tuyển Malaysia chỉ ra một sự thật phũ phàng rằng họ chưa thực sự sẵn sàng cạnh tranh ở giải đấu cấp châu lục. Đây là lần thứ 12 đội bóng áo vàng bị loại từ vòng bảng trong 13 lần tham dự giải Futsal châu Á.