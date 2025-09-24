Giải châu Á: Thua 0-4 trên sân nhà, tuyển Malaysia vẫn bất ngờ giành vé vớt

Lượt trận cuối vòng loại Futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Malaysia phải đối đầu với Iran. Trước nhà ĐKVĐ châu Á, tuyển Malaysia chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ với mục tiêu giành được ít nhất 1 điểm.

Tuy nhiên, kế hoạch của đội chủ nhà nhanh chóng tan vỡ trước sức tấn công mãnh liệt đến từ đại diện Tây Á. Tuyển Iran không gặp quá nhiều khó khăn để khép lại hiệp một với tỉ số 2-0.

Sang hiệp hai, tuyển Iran không còn duy trì sức ép quá lớn nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa. Chung cuộc, đại diện Tây Á giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Malaysia.

Tuyển Malaysia (áo đen) không thể gây bất ngờ trước Iran

Với kết quả này, Iran giành vé đến VCK Futsal châu Á 2026 với ngôi đầu bảng G vòng loại. Trong khi đó, tuyển Malaysia phải chờ đợi tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc.

Theo quy định vòng loại, 7/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào VCK. Nhưng với thành tích tương đối thấp là 3 điểm và hiệu số -3, tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị loại không hề nhỏ. Rất may mắn, Malaysia đã lách qua “khe cửa hẹp” nhờ có một đội khác sở hữu thành tích kém hơn là Myanmar (3 điểm, hiệu số -4).

Xếp hạng thành tích các đội nhì bảng

Như vậy, đội tuyển futsal Malaysia đã chính thức góp mặt tại VCK Futsal châu Á mà không cần chờ đến khi các bảng đấu còn lại kết thúc. Họ là đại diện Đông Nam Á thứ tư ghi tên mình vào giải đấu, sau Indonesia (chủ nhà) và Việt Nam, Thái Lan (cùng nhất bảng vòng loại). Còn tuyển Myanmar sẽ phải hồi hộp chờ đợi vòng loại kết thúc mới biết mình có giành vé hay không.