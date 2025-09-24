FIFA họp khẩn, đội tuyển Việt Nam có thể tăng thêm cơ hội dự World Cup?

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, đại diện 2 LĐBĐ Uruguay và Paraguay đã có cuộc họp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Mỹ nhằm thảo luận về khả năng tăng số đội tham dự VCK World Cup 2030.

Ý tưởng tăng số đội từng bị LĐBĐ châu Âu và LĐBĐ CONCACAF (khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe) phản đối. Tuy nhiên, phía FIFA vẫn để ngỏ cánh cửa cho kế hoạch táo bạo này.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK World Cup 2023 sẽ được tổ chức ở 6 liên đoàn. Trong đó, 3 liên đoàn Argentina, Paraguay và Uruguay sẽ chỉ đăng cai 1 trận đầu tiên vòng bảng. Còn lại các trận đấu sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc.

VCK World Cup 2030 là giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup

Nhưng 3 liên đoàn Nam Mỹ đang bày tỏ mong muốn được tổ chức trọn vẹn 1 bảng đấu chứ không chỉ là 1 trận đấu. Từ đó, họ đề xuất FIFA tăng số đội dự VCK World Cup từ 48 lên thành 64.

Các liên đoàn không đồng tình với kế hoạch tăng số đội cho rằng việc mở rộng quy mô quá nhanh sẽ làm giảm chất lượng World Cup. Mới cách đây 3 năm, World Cup 2022 tại Qatar chỉ có 32 đội tham dự. World Cup 2026 là lần đầu tiên số đội tăng thành 48. Nếu lại tăng tiếp, như vậy số đội dự VCK World Cup sẽ tăng gấp đôi chỉ sau 8 năm.

Với bóng đá Việt Nam, việc World Cup tăng số đội cũng đồng nghĩa với cơ hội giành vé đến VCK mở rộng hơn. Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào đến vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Nhưng đến vòng loại World Cup 2026, đoàn quân áo đỏ dừng bước ngay ở giai đoạn hai.