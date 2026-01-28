Giải châu Á: Thắng 5-0 Hàn Quốc, tuyển Indonesia "chạm một tay" vào tấm vé tứ kết

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Indonesia đã nhập cuộc đầy hứng khởi trong trận đấu với Hàn Quốc thuộc vòng bảng giải Futsal châu Á 2026. Ngay phút thứ 2, Mochammad Iqbal đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng xứ Vạn đảo với tình huống đệm bóng đơn giản trước khung thành.

Tuyển Hàn Quốc nỗ lực tìm bàn gỡ hòa nhưng các đợt lên bóng của họ không mang tới nhiều nguy hiểm. Phút 11, Rio Pangestu dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Indonesia.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) thể hiện sức mạnh trước Hàn Quốc

Kịch bản trong hiệp hai không khác nhiều so với hiệp một. Tuyển Indonesia lại có bàn thắng rất sớm nhờ những đợt tấn công dồn dập. Mochammad ghi bàn ở ngay phút đầu tiên của hiệp hai giúp Indonesia dẫn 3-0.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà có thêm 2 bàn nữa để ấn định tỉ số 5-0. Với chiến thắng này, tuyển Indonesia tạm thời dẫn đầu bảng A giải Futsal châu Á 2026 với 3 điểm. Cánh cửa đi tiếp vào tứ kết đang rộng mở với đội bóng xứ Vạn đảo.