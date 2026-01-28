  Về trang chủ

Giải châu Á: Thắng 5-0 Hàn Quốc, tuyển Indonesia "chạm một tay" vào tấm vé tứ kết

KDH |

Tuyển Indonesia có khởi đầu ấn tượng tại giải châu Á.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Indonesia đã nhập cuộc đầy hứng khởi trong trận đấu với Hàn Quốc thuộc vòng bảng giải Futsal châu Á 2026. Ngay phút thứ 2, Mochammad Iqbal đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng xứ Vạn đảo với tình huống đệm bóng đơn giản trước khung thành.

Tuyển Hàn Quốc nỗ lực tìm bàn gỡ hòa nhưng các đợt lên bóng của họ không mang tới nhiều nguy hiểm. Phút 11, Rio Pangestu dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Indonesia.

Giải châu Á: Thắng 5-0 Hàn Quốc, tuyển Indonesia "chạm một tay" vào tấm vé tứ kết - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) thể hiện sức mạnh trước Hàn Quốc

Kịch bản trong hiệp hai không khác nhiều so với hiệp một. Tuyển Indonesia lại có bàn thắng rất sớm nhờ những đợt tấn công dồn dập. Mochammad ghi bàn ở ngay phút đầu tiên của hiệp hai giúp Indonesia dẫn 3-0.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà có thêm 2 bàn nữa để ấn định tỉ số 5-0. Với chiến thắng này, tuyển Indonesia tạm thời dẫn đầu bảng A giải Futsal châu Á 2026 với 3 điểm. Cánh cửa đi tiếp vào tứ kết đang rộng mở với đội bóng xứ Vạn đảo.

Giải châu Á: Thắng 5-0 Hàn Quốc, tuyển Indonesia "chạm một tay" vào tấm vé tứ kết - Ảnh 2.

BXH Bảng A giải Futsal châu Á 2026

Tuyển Việt Nam đánh bại Uzbekistan trước thềm giải đấu tranh vé World Cup
Tags

Indonesia

Futsal Việt Nam

Futsal châu Á

Futsal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại