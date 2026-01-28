Tuyển Việt Nam đánh bại Uzbekistan trước thềm giải đấu tranh vé World Cup

Trong khuôn khổ giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với Uzbekistan.

Trận đấu tập diễn ra với tinh thần thi đấu nghiêm túc và tích cực của cả hai đội. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 59 do công của Bích Thùy.

Bích Thùy ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam

Thông qua trận đấu, Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ của các cầu thủ. Một số sự điều chỉnh nhân sự được thực hiện trong hiệp hai nhằm đảm bảo khối lượng vận động và tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn một trận đấu tập nữa vào ngày 30/1. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc) để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo, với dự kiến hai trận đấu tập quốc tế, nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực và sự gắn kết đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ 1/3 đến 21/3 tại Australia. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội thành tích tốt nhất giành vé đến World Cup.