Giải châu Á: Đối thủ cạnh tranh bất ngờ mất điểm, tuyển Việt Nam nhận tin vui lớn

Trong trận đấu sớm lượt trận thứ 2 bảng E vòng loại Futsal châu Á 2026, tuyển Lebanon đã bất ngờ sảy chân trước tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Tỉ số hòa 1-1 khiến cho tuyển Lebanon đánh mất cơ hội gây áp lực và có nguy cơ bị tụt lại trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam.

Được đánh giá cao hơn, tuyển Lebanon bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng từ sớm. Tuy nhiên, các tình huống phòng ngự đầy quyết liệt của tuyển Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến trận đấu rơi vào thế bế tắc.

Mãi tới phút 15, tuyển Lebanon mới có được bàn thắng. Mustafa Rhyem thoát xuống bên cánh trái và dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn, mở tỉ số 1-0 cho đại diện Tây Á.

Nhưng cũng giống như trận gặp Trung Quốc trước đó, tuyển Lebanon lại mất tập trung và nhận bàn thua trong hiệp hai. Điểm khác biệt là lần này đội bóng Tây Á phải trả giá bằng điểm số.

Xếp hạng tạm thời bảng E vòng loại Futsal châu Á 2026

Kết quả hòa 1-1 chung cuộc với Hong Kong (Trung Quốc) tạm thời đưa Lebanon lên đầu bảng E với 4 điểm. Tuy nhiên, vị trí này nhiều khả năng sẽ đổi chủ sau trận đấu lúc 18h30 ngày 22/9 giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nếu đánh bại tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ đòi lại ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách 2 điểm với Lebanon. Kể cả trong trường hợp chỉ giành được 1 điểm, thầy trò HLV Giustozzi vẫn trở lại ngôi đầu nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.