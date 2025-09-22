Thua tiếc nuối đối thủ Nhật Bản, tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch giải quốc tế

Đối thủ của đội tuyển U18 Việt Nam trong lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Seoul EOU Cup 2025 là U18 Kanto (Nhật Bản). U18 Kanto nằm trong số những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu khi đã thắng U18 Zhejiang (Trung Quốc) tới 5-1 trong trận ra quân. Ở chiều ngược lại, U18 Việt Nam chưa thực sự bắt nhịp với giải đấu và vừa thua 1-5 trước U18 K-League (Hàn Quốc).

Bước vào cuộc đọ sức, U18 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-4-2. Các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi tổ chức kèm người chặt chẽ và đeo bám quyết liệt. So với trận ra quân, thế trận phòng ngự của U18 Việt Nam có nhiều tiến bộ và khiến cho đội bạn gặp không ít khó khăn.

Trên mặt trận tấn công, U18 Việt Nam cố gắng khai thác vào khoảng trống 2 bên cánh của đối phương. Đào Quang Anh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm U18 Kanto nhưng rất tiếc không thể ghi bàn.

Tưởng như hiệp một sẽ khép lại với tỉ số 0-0, U18 Việt Nam lại nhận bàn thua đáng tiếc trong khoảng thời gian bù giờ. Một thoáng chần chừ của các cầu thủ phòng ngự Việt Nam là đủ để Fukumoto Itta sút xa đẹp mắt ghi bàn đưa U18 Kanto vươn lên dẫn trước.

U18 Việt Nam có thêm một trận thua ở giải quốc tế

Sang hiệp hai, HLV Yutaka Ikeuchi đưa ra những điều chỉnh nhằm gia tăng sức tấn công cho U18 Việt Nam. Dù vậy, các tình huống lên bóng vẫn tương đối đơn giản và không đủ sức xuyên qua được hàng thủ đội bạn.

1-0 nghiêng về U18 Kanto là kết quả cuối cùng. U18 Việt Nam chưa có điểm nào sau 2 lượt trận và cũng mới ghi được 1 bàn thắng. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã hết hi vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng và cũng không còn cơ hội lọt vào trận chung kết giải đấu.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra lúc 14h00 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), U18 Việt Nam sẽ chạm trán U18 Zhejiang.