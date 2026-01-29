Giải châu Á: 5 phút ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Tây Á, "chạm một tay" vào vé tứ kết

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải Futsal châu Á, đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán Lebanon. Đây là cuộc đọ sức mang tính quyết định tấm vé đi tiếp. Tuyển Việt Nam sẽ gần như chắc chắn vào tứ kết nếu thắng. Nhưng nếu hòa hoặc thua, cục diện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, bàn thắng đã đến. Thịnh Phát xoay sở rồi chuyền cho Công Viên băng vào đệm bóng tung lưới Lebanon.

Tới phút thứ 5, đoàn quân áo đỏ nhân đôi cách biệt. Thủ môn Văn Tú phất bóng dài cho Ngọc Ánh băng xuống. Sau 2 nỗ lực dứt điểm, Ngọc Ánh đánh bại được thủ môn Lebanon để nâng tỉ số lên 2-0.

Tuyển Việt Nam dẫn 2 bàn chỉ trong 5 phút đầu tiên

Nhận 2 bàn thua sớm, tuyển Lebanon buộc phải chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Những tình huống lên bóng của đội bóng Tây Á tạo ra không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam. Thủ môn Văn Tú có một số pha cứu thua tốt giúp đoàn quân áo đỏ giữ vững lợi thế 2 bàn đến hết hiệp một.

Đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng khi Ngọc Linh nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng trong 2 phút chơi thiếu người, các học trò của HLV Giustozzi đã chơi kiên cường để giữ sạch mành lưới cho đến khi đội hình lại có đủ 5 người.

Những phút tiếp theo, tuyển Việt Nam chủ động cầm bóng chắc và kéo dài thời gian. Lối chơi này khiến cho phía Lebanon càng trở nên bế tắc và nóng vội. Đội bạn có nhiều tình huống dứt điểm ở tư thế không thực sự thuận lợi vào không thể uy hiếp khung thành Văn Tú.

Khoảng thời gian cuối trận, đội bóng Tây Á quyết định sử dụng chiến thuật tấn công tổng lực power-play. Tuy nhiên, các cầu thủ Lebanon thiếu đi sự nhuần nhuyễn trong cách chơi này. Họ không thể đẩy cao được nhịp độ như mong đợi và vẫn gặp khó trước hàng thủ tuyển Việt Nam.

Tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận. Với kết quả này, tuyển futsal Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng B với 6 điểm và gần như chắc chắn lọt vào tứ kết Futsal châu Á 2026. Trận cuối vòng bảng, đoàn quân áo đỏ gặp Thái Lan lúc 15h00 ngày 31/1.

Kết quả: Việt Nam 2-0 Lebanon

Bàn thắng: Đinh Công Viên 1', Vũ Ngọc Ánh 5'

Xếp hạng tạm thời bảng B giải Futsal châu Á 2026