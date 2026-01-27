HLV Kim Sang-sik chọn "tân binh thăng cấp" cho ĐTQG, 4 ngôi sao U23 Việt Nam nào sẽ được gọi tên?

Đình Bắc không hoàn toàn là “tân binh” theo nghĩa đen. Dưới thời HLV Troussier, chân sút xứ Nghệ từng có những trận đấu bùng nổ trong màu áo đội tuyển Việt Nam và ghi bàn vào lưới các đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Philippines.

Nhưng trong giai đoạn HLV Kim Sang-sik nắm quyền, Đình Bắc chưa tạo ra dấu ấn đáng kể trong màu áo ĐTQG. Anh mới ra sân vỏn vẹn 3 lần với tổng cộng 64 phút và chưa có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào.

Màn trình diễn xuất sắc ở U23 Việt Nam sẽ là bệ phóng để Đình Bắc “khởi động lại” cho cấp ĐTQG. Chính HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ rằng ông đã sẵn sàng trao cơ hội nhiều hơn cho cậu học trò.

Thời điểm hiện tại, ông Kim cũng đang cần thêm những luồng gió mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam sau khi một số nhân tố quan trọng gặp chấn thương hoặc sa sút phong độ. 2 trận gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân áo đỏ tấn công bế tắc và phải khá vất vả mới tìm được bàn thắng.

Đình Bắc sở hữu bộ kỹ năng tương đối toàn diện và có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau. Một hàng công với Đình Bắc sát cánh cùng những Nguyễn Xuân Son, Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải đã xuất hiện trong hình dung của nhiều người hâm mộ.

Đình Bắc đá phạt tung lưới U23 Hàn Quốc





Nhật Minh chính là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam thi đấu trọn vẹn tất cả các trận đấu trong hành trình U23 châu Á 2026. Trong những thời điểm khó khăn nhất khi hàng thủ thiếu nhiều vị trí, Nhật Minh đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Không những vậy, anh còn thực hiện thành công quả penalty trong loạt đá luân lưu 11m trước U23 Hàn Quốc.

Trong hệ thống 3-4-3 của HLV Kim Sang-sik, các trung vệ lệch đóng vai trò quan trọng khi triển khai bóng. Nhật Minh sở hữu những phẩm chất rất thích hợp: phán đoán tốt, xử lý bóng bình tĩnh, khéo léo và thuận chân trái.

Người hâm mộ hẳn chưa quên động tác lừa bóng của Nhật Minh trước vòng cấm địa U23 UAE trong trận tứ kết. Hậu vệ người Hải Phòng vượt qua tới 2 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút. Pha dứt điểm ấy góp phần tạo nên bàn thắng của Minh Phúc.

Việc được sát cánh với những đàn anh giàu kinh nghiệm ở cấp ĐTQG trong thời gian tới sẽ giúp Nhật Minh ngày càng hoàn thiện hơn.





Tương tự như Đình Bắc, Thái Sơn từng có quãng thời gian đá chính ở tuyển Việt Nam thời HLV Troussier nhưng sau đó gần như “biến mất”. SEA Games 33 và giải U23 châu Á đã mở lại cánh cửa ĐTQG cho tiền vệ người Thanh Hóa.

Tranh chấp mạnh mẽ, hoạt động không biết mệt mỏi và ngày càng cải thiện chất lượng các đường chuyền bóng cũng như xoay trở trong phạm vi hẹp, Thái Sơn là nhân tố quan trọng bậc nhất tuyến giữa U23 Việt Nam.

Sự thăng tiến ngoạn mục của Thái Sơn trùng với thời điểm đội tuyển Việt Nam cũng đang cần thêm những nhân tố mới nơi hàng tiền vệ. Sau chấn thương của Doãn Ngọc Tân, HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra một tiền vệ phòng ngự cho đoàn quân áo đỏ.

Nếu duy trì được phong độ tại V.League thời gian tới, Thái Sơn thậm chí có thể được ông Kim điền tên vào đội hình xuất phát khi đội tuyển Việt Nam đón tiếp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới trên SVĐ Thiên Trường.





Nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút bằng chân trái buộc thủ môn phải vất vả cản phá. Pha xử lý của Minh Phúc trong trận ra quân gặp U23 Jordan gợi nhớ đến hình ảnh đàn anh Trọng Hoàng từng thể hiện cũng trước Jordan tại Asian Cup 2019.

Từ SEA Games đến giải U23 châu Á, Minh Phúc đã duy trì phong độ ổn định và cho thấy mình xứng đáng với vị trí chính thức bên hành lang phải đội hình U23 Việt Nam.

Vững vàng trong phòng ngự, Minh Phúc còn tỏ ra lợi hại khi lên tham gia tấn công. Trận đấu với U23 UAE là màn trình diễn đỉnh cao của hậu vệ người Hưng Yên xuyên suốt giải đấu. Cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn thứ hai và tự mình lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam.

Ở cấp độ ĐTQG, HLV Kim Sang-sik đang thử nghiệm nhiều cái tên cho vị trí chạy cánh phải nhằm tìm người “chia lửa” cho Trương Tiến Anh. Và Minh Phúc đang trở thành nhân tố đầy tiềm năng cho vị trí này.

Minh Phúc ghi bàn quyết định trước U23 UAE (U23 Việt Nam vs U23 UAE)

Trong khuôn khổ bài viết, người viết không đề cập đến những cầu thủ đã từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 như Văn Khang, Trung Kiên hay trường hợp đang tạm thời phải nghỉ ngơi chữa trị chấn thương dài hạn như Hiểu Minh.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



