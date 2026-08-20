Giấc mơ xuất ngoại của Đình Bắc, lời khuyên chân tình từ thầy Kim và bài học "xương máu" nơi đàn anh

Đình Bắc có khát vọng ra nước ngoài, nhưng trước khi bước qua cánh cửa ấy, những bài học từ các đàn anh và lời nhắc của HLV Kim Sang-sik đáng để anh suy ngẫm.

“TÔI ƯỚC MÌNH XUẤT NGOẠI SỚM HƠN”

“Tôi nghĩ một cầu thủ Việt Nam 26, 27 tuổi mới ra nước ngoài là khá muộn. Tôi tiếc vì điều đó, nhưng không cảm thấy hối tiếc với quãng thời gian ở Hàn Quốc. Từ khi đến Hàn, lúc nào tôi cũng nghĩ ước gì mình được sang đây tập luyện sớm hơn, được đào tạo ở đây sớm hơn.

Bản thân tôi đã cố gắng thích nghi, có một môi trường để được làm quen, thi đấu. Tôi không có ý nói môi trường bóng đá Việt Nam không tốt, bởi việc được tập luyện ở lò đào tạo tại Việt Nam giúp chúng tôi phát triển rất nhiều.

Nhưng khi sang một môi trường khác, mình nhận ra những người ở đó đã hơn mình những gì, họ có những điều kiện tốt nhất để phát triển. Mình cũng ước mình được sang đây khi ít tuổi hơn, chứ không phải để đến bây giờ. Đó là điều khiến tôi thấy nuối tiếc".

Đó là tâm sự của Văn Toàn trong cuộc trò chuyện với người viết về trải nghiệm xuất ngoại tại Hàn Quốc. Ở tuổi 27, Văn Toàn có lần đầu ra nước ngoài thi đấu, đầu quân cho Seoul E-Land tại K-League 2, nhưng cuối cùng đành trở về nước sau 9 tháng ở nơi đất khách.

Văn Toàn thu về nhiều trải nghiệm quý báu trong thời gian ở Hàn Quốc. (Ảnh: Seoul E Land)

Những tâm sự ấy không phải một lời trách móc, càng không phải sự phủ nhận môi trường bóng đá Việt Nam, mà là một lời tiếc nuối của người từng trực tiếp bước ra khỏi vùng an toàn.

Văn Toàn sang Hàn Quốc khi đã ở độ tuổi mà một cầu thủ thường bắt đầu bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Và điều khiến anh tiếc nuối chính là việc không được trải nghiệm môi trường ấy sớm hơn. Đó có lẽ cũng là bài học đầu tiên dành cho Đình Bắc: đừng bắt đầu giấc mơ xuất ngoại quá muộn!

Đình Bắc vừa gia hạn hợp đồng với CLB CAHN đến năm 2029. (Ảnh: Tú Anh)

LỜI KHUYÊN TỪ THẦY KIM

Vào ngày hôm qua (19/8), Đình Bắc đón sinh nhật tuổi 22, rồi sau đó cùng tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2026. Đây là trận đấu mà tiền đạo này được chơi trọn vẹn 90 phút, có một số cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể ghi bàn.

Và ngay sau trận, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra lời khuyên cho cậu học trò cưng: “Với Đình Bắc, trong những cuộc phỏng vấn trước đây, tôi đã nói nhiều rồi. Cậu ấy cần phát triển nhiều hơn, không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà cả đấu tường châu Á và có thể là châu Âu. Tôi nghĩ Đình Bắc cần chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự nhiều hơn”.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Kim Sang-sik nói đến chuyện xuất ngoại với Đình Bắc. Trước đó tại SEA Games 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không dưới một lần nhắc đến câu chuyện này. Nhưng điểm khác biết nằm ở việc, lần này ông Kim đã nhấn mạnh hơn về tố chất mà Đình Bắc cần cải thiện.

HLV Kim Sang-sik nhiều lần bày tỏ mong muốn Đình Bắc sẽ ra nước ngoài thử sức. (Ảnh: Linh Đan)

“Từ lâu, tôi đã có ước mơ được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi sẽ tập trung làm tốt nhất có thể”, Đình Bắc chia sẻ trong một sự kiện đầu năm nay.

Tiền đạo sinh năm 2004 nói rằng “không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước”, và HLV Kim Sang-sik vừa chỉ ra điều đó.

Rõ ràng, giữa việc “muốn xuất ngoại” và “sẵn sàng xuất ngoại” là một khoảng cách không nhỏ. Bóng đá Việt Nam từng có không ít cầu thủ bước qua cánh cửa ấy. Người thì tạm gọi là có chút thành công, người thì trở về với những bài học quý giá. Và điểm chung của những chuyến đi đó đều là những cuộc kiểm tra xem giới hạn năng lực của các ngôi sao bóng đá Việt Nam đang ở mức nào.

Ở đó không chỉ là bài kiểm tra khả năng chuyên môn, kiểm tra thể chất, mà còn là sự kiểm tra tâm lý, kiểm tra khả năng thích nghi.

Đình Bắc có nhiều đàn anh để học hỏi về kinh nghiệm khi xuất ngoại. (Ảnh: Linh Đan)

Ở Việt Nam, Đình Bắc có thể là một trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng. Nhưng khi bước sang một môi trường khác, anh có thể phải chấp nhận việc mình không còn là người đặc biệt nhất. Đình Bắc có thể phải ngồi dự bị, phải tập luyện với cường độ cao hơn, phải cạnh tranh với những cầu thủ có nền tảng đào tạo tốt hơn. Và cũng có thể phải mất nhiều tháng chỉ để thích nghi với cách chơi, cường độ tập luyện, ngôn ngữ và văn hóa bóng đá mới.

Đó chính là thứ Văn Toàn đã nhìn thấy khi sang Hàn Quốc. Anh nhận ra những cầu thủ ở đó “đã hơn mình những gì”, đồng thời nhận ra những điều kiện tốt nhất mà họ được tiếp cận từ sớm.

Với Đình Bắc, nếu một ngày bước ra nước ngoài, điều quan trọng không phải là chứng minh mình giỏi hơn họ ngay lập tức. Quan trọng hơn là phải nhìn xem họ đang hơn mình ở đâu để tìm cách đuổi kịp.

Một cầu thủ muốn sang châu Âu hay những nền bóng đá châu Á phát triển hơn V.League không thể chỉ sống bằng khoảnh khắc tỏa sáng. Họ cần đáp ứng yêu cầu chiến thuật của đội bóng trong từng phút trên sân.

Khả năng rê bóng, tốc độ, những pha xử lý tạo đột biến có thể giúp Đình Bắc được chú ý. Nhưng khả năng pressing, di chuyển không bóng, hỗ trợ phòng ngự và duy trì cường độ cao mới giúp anh tồn tại trong một môi trường bóng đá khắc nghiệt. Và thầy Kim đã nhìn thấy điều đó.

Đình Bắc đã có được 5 bàn thắng trong lần đầu dự AFF Cup, nhưng cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. (Ảnh: Linh Đan)

BÀI HỌC ĐẮT GIÁ CỦA XUÂN TRƯỜNG

Câu chuyện của Xuân Trường có lẽ còn đáng để Đình Bắc suy ngẫm nhiều hơn. Tiền vệ sinh năm 1995 từng sang Hàn Quốc trong sự kỳ vọng rất lớn. Nhưng một quyết định sai đã khiến chuyến đi trở thành sự tiếc nuối.

"Có lẽ những gì mình làm được tại Incheon cộng với phong độ cao ở tuyển Việt Nam đã khiến mình kỳ vọng và hướng tới mục tiêu cao hơn, tham vọng lớn hơn. Giá như lúc đó, mình đủ chín chắn hơn để nhận ra bản thân không phải một người có khả năng thích nghi tốt về mặt chuyên môn, bởi tố chất của mình là khá kén huấn luyện viên.

Mãi đến sau này, mình mới nhận ra rằng giá mình quyết định ở lại Incheon ở mùa giải tiếp theo thì chắc chắn, quãng thời gian ở K.League sẽ ngọt ngào hơn rồi. Đúng là phải trải qua những lựa chọn không đúng thì mới nhận ra rằng mình đã sai như thế nào", Xuân Trường tâm sự về việc rời Incheon Utd để chuyển sang Gangwon FC.

Đó rõ ràng là một bài học xương máu. Xuất ngoại không chỉ cần tài năng. Nó cần một quyết định đúng vào đúng thời điểm. Một CLB danh tiếng hơn chưa chắc là lựa chọn tốt hơn. Một giải đấu lớn hơn chưa chắc đồng nghĩa với cơ hội phát triển tốt hơn. Và việc được khoác áo một đội bóng mạnh chưa chắc quan trọng bằng việc được thi đấu thường xuyên, được tin tưởng và được đặt vào một hệ thống phù hợp.

Sau trận gặp Malaysia, Đình Bắc được CĐV tặng món quà sinh nhật là một chiếc nón. Ngôi sao trẻ này hiện là cầu thủ được rất nhiều CĐV Việt Nam yêu mến. Và nếu có thể xuất ngoại và thành công, đây sẽ là điểm khác biệt lớn giữa Đình Bắc và các đàn anh. (Ảnh: Linh Đan)

VĨ THANH

“Với Đình Bắc, tôi nghĩ bạn ấy là một cầu thủ có bản lĩnh. Về chuyên môn thì chúng ta không cần phải bàn đến, bởi những gì bạn ấy thể hiện trên sân chúng ta đều đã thấy qua các giải đấu rồi, thấy được Đình Bắc có bản lĩnh thế nào để đối mặt với những điều đã xảy ra.

Tôi tin rằng Đình Bắc đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành để vượt qua những khó khăn. Tôi mong bạn ấy luôn giữ được sự tập trung, luôn nghĩ về tập thể và đặc biệt hãy luôn luôn lắng nghe sự dìu dắt của các đàn anh và HLV ở ĐTQG. Tôi nghĩ Đình Bắc chắc chắn rồi sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam”.

Đó là chia sẻ của Quế Ngọc Hải về niềm tin dành cho người đàn em đồng hương Nguyễn Đình Bắc. Quế Ngọc Hải từng trải qua đủ những thăng trầm để hiểu rằng một cầu thủ trẻ đôi khi cần nhất không phải lời tung hô, mà là những người sẵn sàng kéo mình trở lại mặt đất.

Quế Ngọc Hải đặt kỳ vọng Đình Bắc sẽ giúp tuyển Việt Nam dự World Cup 2030. (Ảnh: Quế Ngọc Hải)

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang ở vào thời điểm quan trọng của sự nghiệp. Khát vọng xuất ngoại là điều nên có, nhưng khát vọng ấy càng lớn thì sự tỉnh táo càng phải lớn theo. Đừng vội vàng chỉ để có một chuyến đi. Hãy chuẩn bị để có một hành trình.

Văn Toàn tiếc vì mình ra nước ngoài muộn. Xuân Trường tiếc vì từng có những lựa chọn mà sau này anh mới nhận ra chưa thật sự phù hợp. Hai câu chuyện ấy khác nhau, nhưng đều để lại cho Đình Bắc một thông điệp: cơ hội xuất ngoại rất quý, nhưng cách lựa chọn cơ hội còn quý hơn.

Đình Bắc còn trẻ. Điều đó có nghĩa anh vẫn còn thời gian để sửa những điểm yếu, hoàn thiện bản thân và lựa chọn một bến đỗ phù hợp. Và nếu một ngày Đình Bắc thực sự bước chân ra khỏi V.League, điều đáng chờ đợi nhất không phải là cái tên của CLB anh khoác áo, mà là phiên bản Đình Bắc như thế nào sẽ trở về cống hiến cho ĐTQG sau chuyến đi ấy!