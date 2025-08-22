Giá xe máy điện Vinfast phá vỡ giới hạn, miễn phí sạc pin, đổi pin tiện lợi chỉ 9.000 đồng

VinFast đang có những bước đi lớn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam với hai quyết sách đột phá . Công ty mở rộng chính sách "Chuyển đổi Xanh" đặc biệt tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho những ai đang muốn chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Trong đó, khách hàng được tặng ngay 10% giá xe máy điện vinfast và được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện từ nay đến hết ngày 31/12/2025 .

Đối với khách hàng mua xe để chạy dịch vụ, họ có thể vay tới 90% giá trị xe và nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng.

Để giải quyết nỗi lo về quãng đường đi, VinFast triển khai mô hình đổi pin xe máy điện với mục tiêu xây dựng mạng lưới 150.000 trạm đổi pin xe máy điện trên toàn quốc.

1.000 trạm đầu tiên sẽ được lắp đặt vào tháng 10/2025. Hệ thống này mang lại sự thuận tiện, cho phép người dùng thay pin xe máy điện vinfast một cách nhanh chóng .

Chính sách Chuyển đổi Xanh sẽ triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang và được VinFast chính thức áp dụng mở rộng tới tất cả các địa phương trên cả nước từ hôm nay.

VinFast triển khai toàn quốc chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh và mô hình đổi pin xe máy điện.

Cụ thể ưu đãi đặc biệt khi mua xe ô tô và xe máy điện VinFast

Đối với ô tô: Khách hàng vay mua xe trả góp sẽ được hỗ trợ lãi suất 3%/năm nếu mua cho nhu cầu cá nhân và 4%/năm nếu mua để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, kéo dài trong 3 năm.

Đối với xe máy điện: Khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, họ có thể vay trả góp tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% vốn đối ứng ban đầu.

Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng có thể vay tới 90% giá xe và nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm.

Lệ phí trước bạ: Khách hàng mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Miễn phí sạc pin: Người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green, tương ứng đến hết ngày 30/06/2027 (ô tô) và 31/05/2027 (xe máy).

Ngay trong tháng 10/2025, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay.

Thông tin chi tiết về hệ thống đổi pin xe máy điện VinFast

Các dòng xe đổi pin mới: Dòng xe đầu tiên có phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, ra mắt vào tháng 10/2025 với giá 20 triệu đồng.

Sau đó, VinFast sẽ ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), và Drift Max (39,9 triệu đồng).

Thông số pin và chi phí: Các dòng xe đổi pin được thiết kế với hai ngăn chứa pin, dung lượng 1,5 kWh/pin. Phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin và phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), cho quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc.

Song song với phiên bản đổi pin, VinFast vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng.