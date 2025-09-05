Giá xe Hyundai giảm mạnh tháng Ngâu: Palisade chạm đáy, Accent dễ xuống dưới 400 triệu đồng

Trong tháng 9/2025, Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc với tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ hãng, mức ưu đãi được công bố cho từng dòng xe nhưng chưa chia chi tiết cho từng phiên bản. Cụ thể, Hyundai Accent và Stargazer được giảm tối đa 40 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ khoảng 399 triệu đồng và 449 triệu đồng.

Giá bán của nhiều mẫu xe được giảm đáng kể. Ảnh: HTV

Kế đến, Hyundai Creta giảm tối đa 50 triệu đồng, đưa giá khởi điểm sau ưu đãi từ khoảng 549 triệu đồng. Tuy thuộc phân khúc SUV hạng B nhưng giá bán sau ưu đãi của Creta lại chỉ ngang những mẫu SUV phân khúc dưới như Sonet (từ 539-624 triệu đồng), Raize (510 triệu đồng) hay chính “đàn em” Venue (499-539 triệu đồng).

Hyundai Creta được giảm giá rẻ ngang SUV hạng A. Ảnh: HTV

Hyundai Tucson có mức giảm tối đa 55 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 714 triệu đồng. Con số này rẻ hơn hẳn giá khởi điểm của các đối thủ đang đứng đầu phân khúc như Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và Ford Territory (762 triệu đồng).

Bộ đôi Santa Fe và Palisade tiếp tục được hãng xe Hàn Quốc ưu đãi sâu nhất. Cụ thể, Santa Fe được giảm tới 125 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ khoảng 950 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ lớn Palisade nhận ưu đãi cao nhất, lên tới 200 triệu đồng, đưa giá thực tế về khoảng từ 1,269 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe tiếp tục được giảm giá sâu trong tháng 9/2025. Ảnh: HTV

Bên cạnh chính sách từ hãng, nhiều đại lý cũng đưa ra chương trình riêng, chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2024. Tại Thanh Hóa, Santa Fe bản Prestige và Calligraphy Turbo VIN 2024 đang được giảm lần lượt 190 và 195 triệu đồng. Với Santa Fe VIN 2025, một số đại lý áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 106 – 163 triệu đồng tùy khu vực. Tương tự, Hyundai Palisade cũng được giảm từ 144 triệu đồng, kèm theo gói phụ kiện và thẻ bảo dưỡng.

Palisade vẫn là mẫu xe được giảm giá sâu nhất trong dải sản phẩm của Hyundai. Ảnh: HTV

Các mẫu xe cỡ nhỏ hơn cũng được đưa ra mức ưu đãi để kích cầu. Một đại lý tại Hà Nội đang giảm tới 82 triệu đồng cho Hyundai Accent bản Cao cấp sản xuất năm 2024, đưa giá thực tế còn 487 triệu đồng, thay vì mức niêm yết 569 triệu đồng ban đầu.

Hyundai Accent VIN 2024 vẫn được đại lý tích cực xả kho. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, một số mẫu xe không nằm trong diện ưu đãi chính hãng cũng được điều chỉnh giá bán tại đại lý. Đơn cử, Hyundai Elantra bản tiêu chuẩn hiện được chào bán với giá 555 triệu đồng, thấp hơn 24 triệu so với niêm yết. Mức giảm này tuy không lớn, nhưng vẫn đủ để khách hàng tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể dùng khoản tiền còn lại để trang bị thêm phụ kiện hoặc nâng cấp tiện ích theo nhu cầu sử dụng.