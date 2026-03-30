Giá xăng tại Úc tăng lên tương đương 38.000 đồng/lít, cao nhất 20 năm qua

Tại các khu vực nông thôn và vùng xa như Lãnh thổ Bắc Australia, giá nhiên liệu thậm chí còn cao hơn, gây ảnh hưởng đáng kể đến nông dân và các doanh nghiệp vận tải đường dài, những đối tượng phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu diesel.

Không chỉ giá tăng mạnh, nguồn cung nhiên liệu cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu căng thẳng. Trong những ngày gần đây, hàng trăm trạm xăng đã báo cáo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cục bộ, khiến lo ngại về khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, chính phủ thông báo giảm một nửa thuế tiêu thụ nhiên liệu trong vòng ba tháng, bắt đầu từ thứ Tư tuần này. Biện pháp tạm thời này được kỳ vọng sẽ giúp hạ giá xăng và dầu diesel khoảng 26 cent Australia mỗi lít, tương đương 0,18 USD (khoảng 4.500 đồng).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết việc cắt giảm thuế là cần thiết để giảm áp lực chi phí trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

“Theo thời gian, nếu cuộc chiến kéo dài, tác động đối với giá năng lượng và chi phí sinh hoạt sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn”, ông cảnh báo.

Ngoài việc giảm thuế nhiên liệu, chính phủ cũng quyết định giảm phí sử dụng đường đối với xe tải hạng nặng trong ba tháng, đồng thời hoãn kế hoạch tăng phí dự kiến thêm sáu tháng nhằm hỗ trợ ngành vận tải và logistics.

Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết gói hỗ trợ này dự kiến tiêu tốn khoảng 2,55 tỷ đô la Australia (gần 41.000 tỷ đồng), nhưng có thể giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm, góp phần kiềm chế lạm phát.

Trước áp lực chi phí năng lượng tăng cao, một số chính quyền bang cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ bổ sung, bao gồm miễn phí giao thông công cộng trong thời gian ngắn nhằm giúp người dân giảm chi tiêu cho nhiên liệu.

Ở cấp quốc gia, chính phủ cho biết sẽ bảo lãnh chi phí nhập khẩu nhiên liệu để đảm bảo nguồn cung ổn định, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Các chuyên gia nhận định rằng nếu xung đột tại khu vực này tiếp tục kéo dài và các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược bị gián đoạn, giá nhiên liệu toàn cầu có thể còn tiếp tục tăng, kéo theo áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tại nhiều nền kinh tế.