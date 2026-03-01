Giá xăng RON95-III tăng hơn 4.100 đồng/lít, dầu diesel tăng hơn 5.300 đồng/lít

Thùy Linh |

23 giờ ngày 19-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành tăng mạnh giá xăng dầu.

Liên bộ quyết định xăng E5RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 3.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 4.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 5.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít, tăng 7.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.189 đồng/kg, tăng 2.528 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Ảnh 1.

Điều chỉnh giá xăng dầu

Giá xăng dầu hôm nay 

Liên bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ chi quỹ bình ổn giá ở mức 3.000 đồng/lít với xăng sinh học, 3.000 đồng/lít với xăng không chì, 4.000 đồng/lít với dầu diesel, 3.000 đồng/lít với dầu hỏa và 3.000 đồng/kg với dầu mazut.

Kỳ điều hành gần đây nhất 14-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiếp tục chi mạnh Quỹ Bình ổn để giữ nguyên giá xăng dầu. 

Thời điểm đó, giá xăng E5 vẫn ở mức 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở 25.575 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel là 27.025 đồng/lít; dầu hỏa 26.932 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 18.661 đồng/kg.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an, vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. 

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20-3.

Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

