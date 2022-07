Giá xăng Mỹ cuối cùng cũng giảm, vì sao?

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá bán lẻ xăng trung bình trên toàn quốc ngày 19/7 lần đầu tiên trong 9 tuần giảm xuống ngưỡng 4,495 USD, từ mức cao kỷ lục lịch sử là 5,014 USD cách đây một tháng, nhưng vẫn cao hơn 1,485 USD so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng giảm kể từ đó vẫn đang tiếp diễn. Ngày 22/7, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ là 4,41 USD/gallon, giảm 12 US cent so với một tuần trước. Cùng thời điểm này năm ngoái, các tài xế Mỹ chỉ phải trả trung bình 3,17 USD/gallon xăng.

Giá xăng bán lẻ giảm theo xu hướng giá xăng bán buôn. Theo đó, giá xăng bán buôn kỳ hạn tương lai trên thị trường Mỹ hiện ở mức 3,27 USD/gallon, giảm từ mức cao 4,31 USD/gallon hôm 3 tháng 6.

Tại sao giá xăng giảm?

Những sóng gió kinh tế toàn cầu đang đẩy giá dầu đi xuống. Nhu cầu nhiên liệu trên toàn cầu đang giảm do giá quá cao và USD mạnh khiến giá dầu ở những nơi khác ngoài Mỹ trở nên đắt đỏ hơn.

Giá xăng Mỹ đã theo sau sự sụt giảm trên thị trường cả dầu thô và xăng kỳ hạn tương lai. Những thị trường này đi xuống do các nhà đầu tư lo ngại việc tăng lãi suất sẽ làm cho các nền kinh tế tăng chậm lại, thậm chí suy thoái khi các ngân hàng trung ương tích cực chống lạm phát.

Trong khi đó tại Mỹ, các tài xế đổ ít xăng mặc dù đang là thời điểm cao điểm của mùa lái xe truyền thống - mùa hè, giữa bối cảnh Nhà Trắng đã cố gắng thực hiện một số nỗ lực để giảm giá, bao gồm việc giải phóng 180 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia để cung cấp cho thị trường.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nhu cầu xăng, nhiên liệu máy bay và dầu diesel của nước này giảm hơn 10% so với năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát. Các cây xăng đã phản ứng bằng cách giảm giá.

Tỷ giá đồng USD cũng tác động lên thị trường xăng dầu, bởi giá dầu nói chung được định giá bằng đô la Mỹ, vì vậy đồng bạc xanh mạnh lên khiến hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – có lúc tăng vọt lên trên 108, mức cao nhất trong vòng 20 năm.

Chênh lệch giá xăng bán lẻ và bán buôn.

Giá xăng ở đâu rẻ nhất?

Trên khắp Mỹ, giá xăng giảm ở cả 46 tiểu bang và Quận Columbia. Trong đó, vùng Trung Tây có giá giảm mạnh nhất, với giá ở Indiana giảm 52 US cent so với tháng trước, trong khi ở Ohio giảm 51 US cent.

Ngược lại, giá trong tháng qua tăng ở một số bang như Rocky Mountain và Hawaii.

Giá xăng dầu giảm ở hầu hết các bang của Mỹ

Liệu giá xăng có tiếp tục giảm?

Các nhà phân tích cho biết việc khoảng cách giữa giá bán lẻ và giá bán buôn hiện vẫn lớn hơn mức trung bình cho thấy giá xăng Mỹ đang trên quỹ đạo giảm và giá bán lẻ sẽ còn tiếp tục giảm ít nhất trong vài tuần tới, và thị trường xăng kỳ hạn tương lai sẽ vẫn tiếp tục biến động mạnh.

Việc Ngân hàng trung ương mỹ thắt chặt mạnh mẽ chính sách tiền tệ đang tác động đến kinh tế trong nước, theo đó dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số PMI tổng hợp sản xuất của Mỹ sơ bộ trong tháng này đã giảm nhiều hơn dự kiến, xuống 47,5, từ mức 52,3 (chỉ só chính thức) của tháng 6.

Chi số dưới 50 cho thấy hoạt động kinh doanh của nền kinh tế số 1 thế giới đã giảm xuống.

Tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới – Trung Quốc, hoạt động kinh tế cũng đang yếu đi do việc phong tỏa chống Covid-19 kéo dài chưa thấy hồi kết. Số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc vẫn cao có thể dẫn đến giảm nhu cầu nhiên liệu, góp phần gây áp lực giảm giá. Một số người nhận định dịch bệnh ở Trung Quốc sẽ khiến giá dầu giảm từ nay đến cuối năm.

Châu Âu cũng rơi vào tình trạng khó khăn do lãi suất tăng mạnh và khủng hoảng năng lượng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Lĩnh vực sản xuất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ngày càng suy yếu, trong khi tăng trưởng gần như đình trệ bởi lạm phát cao buộc người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu.

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ngân hàng Trung ương châu Âu ngày 21/7 đã quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này trong vòng 11 năm, mặc dù việc tăng lãi suất có thể khiến kinh tế khu vực chậm lại hơn nữa.

Có thể nói, các điều kiện tài chính bị thắt chặt một cách nhanh chóng và lạm phát cao trên toàn cầu đang khiến kinh tế thế giới tổn thương nghiêm trọng, có thể gây áp lực giảm nhu cầu và giá xăng dầu.

Vai trò của giá xăng bán buôn trên thị trường Mỹ là gì?

Tình trạng thiếu năng lực lọc dầu của Mỹ đã khiến giá khí xưng bán buôn tăng nhanh hơn giá dầu thô, điều này đã làm tăng thêm chi phí xăng dầu.

Cái gọi là "321 crack spread" – chỉ báo về lợi nhuận lọc dầu – đang ở quanh mức 45,5 USD, giảm 15 USD so với mức cao điểm của tháng trước, nhưng vẫn gần ao nhất lịch sử, cho thấy các nhà máy lọc dầu vẫn đang thu lợi lớn từ việc chế biến dầu thành xăng.

Ngoài ra, chênh lệch giữa giá bán buôn xăng, là giá mà các nhà lọc dầu bán ra, và giá bán lẻ lên tới 1,2 USD là cao hơn đáng kể so với mức trung bình chỉ 87 US cent kể từ tháng 11 năm 2016.

Giá bán buôn thường khác với giá bán lẻ khi dễ dàng giảm mạnh, bởi các nhà bán lẻ thường phản ứng với điều đó một cách chậm hơn.

Tham khảo: Refinitiv

https://cafef.vn/gia-xang-my-cuoi-cung-cung-giam-vi-sao-20220724015849561.chn