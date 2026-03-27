Giá xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Thùy An |

Với việc điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ 24h00 ngày 26/3.

Theo thông tin điều hành mới nhất từ Liên Bộ Tài chính - Công Thương, ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026: mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Trong kỳ điều hành ngày 26/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Và từ 24h00 ngày 26/3, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm 4.749 đồng/lít; giảm 5.625 đồng/lít với xăng RON95-III. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít; dầu hoả giảm 971 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.503 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.326 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.332 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 35.440 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 35.384 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.748 đồng/kg

Theo Bộ Công Thương, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3/2026 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 320 tỉ đồng.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở Hưng Yên, cột khói đen cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở Hưng Yên, cột khói đen cao hàng chục mét

Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

01:03
Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

00:47
Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

00:59
Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

00:58
Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

01:11
60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

00:57
Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

01:22
