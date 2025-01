Giá xăng giảm còn hơn 21.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ RON 95 ở mức 78 đồng/lít, về còn 21.142 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 158 đồng/lít, về còn 20.592 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 412 đồng/lít, lên mức 20.194 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 404 đồng/lít, lên mức 20.110 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 571 đồng/kg, lên mức 17.752 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ với các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp.

Dư địa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu liên tục giảm sau thông tin từ bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47 của ông Donald Trump.

Theo đó, ông Trump đã ký sắc lệnh rút khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu, gia tăng sản xuất ô tô xăng và yêu cầu tăng cường khai thác dầu mỏ, nhằm giảm giá năng lượng.

Nước Mỹ sở hữu nguồn dầu mỏ lớn, đặc biệt dầu đá phiến có khả năng tác động lên giá dầu thô toàn cầu. Khi Mỹ không còn hạn chế khai thác dầu mỏ để chống biến đổi khí hậu, nguồn cung gia tăng sẽ dẫn đến giá xăng dầu giảm.

Các ngân hàng Mỹ cũng đã đưa ra kịch bản giá dầu giảm xuống mức 60 USD/thùng trong giai đoạn tới.

Thị trường đang kỳ vọng, giá xăng dầu sẽ có những cú chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Đồng thời giá xăng dầu giảm sẽ hỗ trợ giảm chi phí kinh doanh, kéo theo giá hàng hóa giảm theo.