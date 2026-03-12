Giá xăng dầu đắt đỏ, mất điện triền miên: Hé lộ giải pháp vượt khó của người Cuba

Tại Cuba, giá xăng được niêm yết chính thức ở mức 1,10 USD/lít, song việc phân phối được thực hiện theo định mức thông qua ứng dụng quản lý. Trên thị trường chợ đen, giá xăng có thể lên tới 4.000 peso/lít (khoảng 8 USD/lít, tương đương gần 200.000 đồng).

Tờ Granma - cơ quan ngôn luận của BCHTƯ Đảng Cộng sản Cuba, hôm 11/2 cho hay việc ưu tiên cho ngành công nghiệp thực phẩm hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, khi nhiên liệu phục vụ cả sản xuất và phân phối đều hạn chế. Trong khi một số lĩnh vực kinh tế buộc phải cắt giảm hoạt động, ngành thực phẩm vẫn được tạo điều kiện để duy trì sản xuất.

Bộ trưởng Công nghiệp Thực phẩm Cuba, Alberto López Díaz, cho biết chính phủ đang tập trung bảo đảm hoạt động của các nhà máy xay bột mì, các cơ sở chế biến thực phẩm và đồ uống, đồng thời duy trì việc phân phối thực phẩm cho trẻ em và sữa bột – những mặt hàng thiết yếu trong giỏ lương thực của người dân.

Trong chuyến kiểm tra tại Công ty Prodal và đơn vị kinh doanh Cereales Turcios Lima, ông López Díaz nhấn mạnh ngành thực phẩm đang đẩy nhanh việc ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm từng bước tăng khả năng tự chủ trong sản xuất lương thực.

Theo ông, những sản phẩm có khả năng đóng góp cho xuất khẩu cũng được ưu tiên nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất.

Nhà máy Prodal sản xuất từ 11 đến 15 tấn sản phẩm mỗi ngày. Ảnh: Granma.

Tại nhà máy Prodal, giám đốc Acralis Alfonso Hernández cho biết cơ sở này thường xuyên đối mặt với tình trạng mất điện hằng ngày, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giờ làm việc để duy trì sản xuất.

Ông cho biết việc sắp xếp lại ca làm có thể thực hiện được do hơn một nửa công nhân sinh sống ngay tại đô thị Regla nơi đặt nhà máy hoặc ở các khu vực lân cận nên không gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Với những lao động ở xa, doanh nghiệp đang tìm các giải pháp hỗ trợ nhằm tránh gián đoạn sản xuất.

Dù chịu nhiều gián đoạn, nhà máy Prodal vẫn duy trì sản lượng từ 11–15 tấn thực phẩm mỗi ngày, bao gồm xúc xích, pate thịt, croquette, hamburger và nhiều sản phẩm chế biến khác.

Riêng với sản phẩm hamburger, sản lượng hiện bị hạn chế do chỉ có hai trong số bốn dây chuyền sản xuất của nhà máy đang hoạt động.

Đẩy mạnh năng lượng tái tạo

Ông Alberto López Díaz cũng nhấn mạnh cần đẩy nhanh việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Theo ông, không nhất thiết phải chờ những dự án quy mô lớn cho toàn bộ nhà máy, mà có thể bắt đầu từ các hệ thống nhỏ để bảo đảm hoạt động ổn định và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu.

Một giải pháp khác đang được thúc đẩy là bán trực tiếp sản phẩm cho người dân ngay tại nhà máy, phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát nguồn cung và hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ. Cách làm này cũng giúp người dân tiếp cận sản phẩm với mức giá thấp hơn.

Dù chỉ là những biện pháp tạm thời trong điều kiện nguồn lực hạn chế, các giải pháp này được xem là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của khủng hoảng năng lượng đối với nguồn cung thực phẩm cho các gia đình Cuba, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng của ngành công nghiệp.

Duy trì sản xuất bột mì

Đối với sản xuất bột mì – một trụ cột trong giỏ lương thực thiết yếu – ông Osmany Claro Lajares, Tổng giám đốc Công ty Xay xát Cuba, cho biết hiện cả nước có ba nhà máy đang hoạt động.

Các cơ sở xay xát này vẫn duy trì vận hành liên tục nhờ được đưa vào các mạch điện ưu tiên nhằm đảm bảo nguồn cung bột mì cho thị trường.

Theo ông Lajares, lượng lúa mì dự trữ hiện đủ để duy trì sản xuất đến hết tháng 2, trong khi các bước tiếp theo đang được triển khai để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho giai đoạn sau.

Bên cạnh đó, ông Emerio González Lorenzo, Chủ tịch Nhóm Doanh nghiệp Công nghiệp Thực phẩm Cuba, cho biết các đơn vị trong hệ thống cũng đang triển khai nhiều giải pháp như phân bổ lại nhiên liệu và thúc đẩy sử dụng phương tiện vận chuyển bằng xe ba bánh điện.

Việc phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ các chuỗi sản xuất ưu tiên, tìm kiếm nguồn tài chính bên ngoài và mở rộng bán hàng trực tiếp cho người dân được xem là những bước đi cần thiết trong bối cảnh thách thức còn kéo dài.