Giá xăng dầu biến động, người dân Hà Nội - TP.HCM rủ nhau bỏ xe cá nhân, chuyển sang di chuyển bằng tàu điện và xe buýt

Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến nhiều người dân Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt là dân công sở, phải tính toán lại chi phí đi lại hằng ngày. Trước áp lực chi tiêu ngày càng lớn, nhiều người bắt đầu chủ động thay đổi thói quen di chuyển, chuyển sang các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện, hoặc lựa chọn xe đạp, xe điện nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm áp lực kinh tế.

Tại Hà Nội, ghi nhận cho thấy chi phí đi lại tăng lên rõ rệt khi giá xăng liên tục điều chỉnh tăng. Điều này khiến nhiều người dân cân nhắc lại phương thức di chuyển hằng ngày, đặc biệt là những người có lịch trình đi làm cố định.

Một số người lựa chọn tàu điện như một giải pháp thay thế thuận tiện và tiết kiệm

Trong các khung giờ cao điểm, lượng hành khách tăng nhanh khiến nhiều chuyến tàu trở nên đông đúc hơn

Dân văn phòng và sinh viên là hai nhóm sử dụng phương tiện này nhiều nhất

Với lịch trình di chuyển ổn định mỗi ngày, tàu điện được xem là lựa chọn phù hợp, vừa giảm chi phí xăng xe vừa tránh áp lực giao thông

Nhiều người mang theo xe đạp gấp để tiện lợi hơn trong quá trình di chuyển

Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, xu hướng chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hoặc các phương tiện tiết kiệm năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng

Đáng chú ý, từ ngày 1/7 tới đây, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực, trong đó dự kiến hạn chế xe máy sử dụng xăng trong vành đai 1 theo từng khung giờ và khu vực nhất định. Điều này cho thấy việc người dân chủ động chuyển đổi phương tiện không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí mà còn phù hợp với xu hướng phát triển giao thông xanh trong tương lai. Lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 cũng đang được triển khai nhằm tăng tính chủ động về nguồn cung nhiên liệu.

Sinh viên, dân văn phòng TP.HCM quen dần với việc đi nhiều chặng

Tại TP.HCM, nhiều sinh viên và nhân viên văn phòng cũng đang dần thay đổi thói quen di chuyển, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân như trước.

Thay vì đi xe máy từ nhà đến thẳng nơi làm việc hoặc trường học, nhiều người lựa chọn kết hợp nhiều phương tiện công cộng như xe buýt, Metro, thậm chí đi bộ thêm một đoạn để hoàn thành hành trình. Dù phải di chuyển qua nhiều chặng hơn, không ít người cho biết họ đang dần quen với nhịp đi lại mới.

Bạn Thu Huyền (Long Hưng, Đồng Nai) cho biết sau khi thử cả hai hình thức di chuyển, bạn nhận thấy việc đi xe máy tốn thời gian và chi phí hơn so với phương tiện công cộng. “Xe buýt em đi khoảng 5.000 đồng một lượt, còn Metro nếu mua vé tháng thì khoảng 300.000 đồng. So với tiền xăng thì rẻ hơn khá nhiều”, Huyền chia sẻ.

Nhiều người lựa chọn Metro tăng do chi phí rẻ

Trong khi đó, bạn Nguyễn Lê Trúc Linh (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết giá xăng tăng khiến chi phí đi lại hàng tháng của mình trở nên đáng kể hơn, buộc phải thay đổi cách di chuyển.

“Mình thường đi xe buýt lên khu vực Metro, sau đó đi Metro sang quận 2. Một ngày hai lượt đi và về tốn khoảng 24.000 đồng”, Linh nói.

Theo Linh, trước đây chỉ cần 50.000 đồng là có thể đổ đầy bình xăng cho xe 50cc, nhưng hiện nay số tiền đó không còn đủ như trước. Vì vậy, việc chuyển sang đi phương tiện công cộng giúp giảm đáng kể chi phí đi lại. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc di chuyển, Linh cũng phải dậy sớm hơn mỗi ngày.

Một trường hợp khác là Phương Vi (Biên Hòa, Đồng Nai). Hằng ngày, Vi di chuyển bằng xe máy từ nhà đến bến xe Miền Đông, sau đó đi Metro đến ga Bến Thành rồi tiếp tục bắt xe buýt để tới trường.

Bạn Phương Vi

Theo Vi, việc di chuyển qua nhiều chặng ban đầu có chút bất tiện, nhưng nếu giá xăng tiếp tục tăng, bạn có thể cân nhắc chuyển hoàn toàn sang phương tiện công cộng. “Trước đây mỗi tuần em đổ xăng khoảng 100.000 đồng. Nếu giá xăng tăng nữa thì chi phí sẽ còn cao hơn. Nếu đi xe buýt thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều”, Vi chia sẻ.

Trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, việc người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hoặc các phương tiện tiết kiệm năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Xu hướng này không chỉ giúp giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh tại các đô thị lớn.

