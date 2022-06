Giá xăng chưa thực sự lập đỉnh?

Nhu cầu xăng dầu tăng ở nhiều nơi

Reuters trích dẫn báo cáo mới từ Cơ quan Kế hoạch và phân tích dầu mỏ - Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu của Ấn Độ tăng 23,8% trong tháng 5-2022 so với 1 năm trước, do kinh tế đang phục hồi hậu đại dịch. Trong đó, tiêu thụ dầu diesel tăng tới 31,7% trong tháng 5-2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo tạp chí Economist, người dân Ukraine đang thiếu xăng dầu nghiêm trọng, nhiều trạm xăng dầu đã đóng cửa. Mùa vụ gieo cấy sắp tới sẽ làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt vì nhu cầu xăng dầu để chạy các phương tiện, thiết bị phục vụ nông nghiệp là rất lớn.