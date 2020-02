Giả vờ nhiễm virus corona để làm YouTube: Trào lưu phản cảm nhen nhóm bởi một số vlogger Việt

Những ngày gần đây, diễn biến về dịch bệnh liên quan tới virus corona đang là tâm điểm vô cùng nóng trên toàn thế giới, đặc biệt là khi WHO đã chính thức tuyên bố tình trạng báo động toàn cầu từ vài tiếng trước. Các loại hình sản phẩm phòng tránh bệnh đang dần cháy hàng, trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết tại các nước lân cận hoặc có bệnh nhân ảnh hưởng. Thế nhưng, bất chấp tinh thần đối phó ngày một căng thẳng của toàn xã hội, một bộ phận vlogger làm YouTube lại coi đây là dịp thích hợp để mưu cầu lợi ích bản thân, câu view cho các video vô ý thức và phản cảm.

Cụ thể, cách đây vài ngày, trong một group kín dành cho cộng đồng đông đảo YouTube nói chung của Việt Nam, một số người đã có nhắc tới việc lợi dụng xu hướng từ khóa hot về virus corona hiện nay để kiếm view. Tuy nhiên, hành động này đã bị ban quản trị nhanh chóng dập tắt và xóa bài. Dù vậy, có vẻ như một số vlogger khác đã kịp thời nhìn thấy và quyết định "hành động".

Một kênh chuyên livestream về game có hơn 1 triệu sub đã cố tình làm theo ý tưởng này.

Dựa theo từ khóa tìm kiếm liên quan trên YouTube, chỉ có một số ít các kênh YouTube cố tình thực hiện video dạng prank (trêu đùa) này, nhưng cả 2 lại đều là những cái tên có thành tích khá nổi với số sub lên tới vài trăm nghìn cho đến cả triệu. Một kênh trong số đó còn có thành phần khán giả chủ yếu là trẻ em và lứa tuổi nhỏ, càng dễ khiến phát tán những suy nghĩ lệch lạc hoặc không quá coi trọng nghiêm túc về việc phải phòng tránh hết sức dịch bệnh này.

Từ trước tới nay, hình thức làm video dạng prank cũng được nhiều YouTuber khai thác trên toàn thế giới, và cũng không ít trong số đó phải nhận những án phạt nghiêm khắc vì động chạm tới vấn đề nhạy cảm không đúng lúc đúng chỗ vì dọa nạt quá đà, hoặc liên quan tới an ninh chính trị. Tính riêng tại Việt Nam, chính NTN Vlogs cũng là gương mặt chẳng xa lạ gì, từng bị chính quyền triệu tập làm việc vì đóng giả khủng bố bắt chước theo một video nước ngoài. Vì vậy, các video prank không hề là thứ dễ dàng làm ra để đùa vui một cách vô hại như nhiều người nghĩ.

NTN và nhóm làm video bị triệu tập.

Một diễn biến khác gần đây cũng cho thấy hành động có phần vô lo vô nghĩ tới mức mù quáng của nhiều người khi chỉ nghĩ đến cái lợi về "fame", view trước mắt mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Trong cuộc vây bắt của lực lượng an ninh để truy đuổi Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, rất nhiều các vlogger tương lai của nước ta đã nhanh chóng lợi dụng cơ hội tập trung đầy khu vực xung quanh livestream, thậm chí có người mang cả máy quay hiện đại đến để phục vụ chất lượng tốt nhất cho khán giả, khiến rất nhiều cư dân mạng cảm thấy bất an xen lẫn bất bình cho sự xem thường tính mạng của họ.