Ngày 27-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cướp giật hàng loạt trên địa bàn rồi bỏ trốn.

Theo đó, bị can là Nguyễn Đình Quang (SN 2004; hộ khẩu thường trú tại phường Đắk Bla, tỉnh Quảng Ngãi). Quang bị bắt để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đình Quang bị bắt sau thời gian vượt biên lẩn trốn

Trước đó, anh L.M.H. (SN 1995; trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trình báo khoảng 17 giờ 30 ngày 4-6, một nam thanh niên liên hệ anh H. qua ứng dụng Chợ Tốt để trao đổi mua điện thoại di động mà anh đang rao bán.

Sau khi gặp gỡ, đối tượng nhiều lần viện lý do, chở anh Huy đi qua nhiều tuyến đường thuộc phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng). Khi đến trước số 16 đường Phan Đăng Lưu, đối tượng nhờ anh Huy xuống xe mua bánh mì rồi lợi dụng sơ hở cướp giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra trị giá hơn 22 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã khẩn trương vào cuộc xác định Nguyễn Đình Quang chính là thủ phạm.

Tuy nhiên, sau khi cướp điện thoại, Quang đã xuất cảnh qua cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên) vào ngày 3-7.

Đến ngày 25-10, lực lượng CSHS phát hiện đối tượng về thăm gia đình và đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Đắk Bla (tỉnh Quảng Ngãi).

Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Đắk Bla tiến hành kiểm tra và đưa Quang về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quang cho biết thường xuyên giả danh người mua hàng trên các ứng dụng trực tuyến, liên hệ hẹn gặp người bán để xem hàng trực tiếp.

Khi cầm được tài sản, Quang dùng các lý do gian dối như "tài khoản ngân hàng bị lỗi", "chưa rút được tiền" để kéo dài thời gian, chờ thời cơ chiếm đoạt rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Quang còn thừa nhận đã thực hiện thêm 5 vụ chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự.