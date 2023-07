Giá vé bay hè 2023 rẻ nhất nhiều năm, hãng bay nói gì?

Theo khảo sát, giá vé máy bay tháng 7/2023 đã giảm tới một nửa so với tháng 5 và tháng 6 ở nhiều chặng bay.

Thậm chí, nhiều chặng còn giảm gần 40-50% so với thời điểm mới bắt đầu cao điểm hè. Đặc biệt, giá vé các chặng bay "vàng" kết nối TP HCM đến các điểm du lịch cũng không còn giữ sức nóng.

Cụ thể, chặng Hà Nội - Phú Quốc đi trong tháng 7, giá vé của Vietnam Airline chỉ từ 1,1 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế phí), nếu đi trong tháng 8 giá còn thấp hơn, chỉ từ 800.000 đồng/chiều. So với thời điểm tháng 5 và đầu tháng 6, giá vé bay ban ngày của chặng này từ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên.

Còn chặng bay TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc còn xuất hiện cả vé 0 đồng cho thời gian đi trong tháng 7, 8 tới, cộng thêm thuế phí, giá vé chỉ khoảng 700.000 đồng/chiều, với rất nhiều khung giờ bay.

Giá vé bay Hè 2023 thấp hơn so với vài năm gần đây. Ảnh: Dy Khoa.

Chặng bay du lịch hè nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng tại Vietnam Airlines, VietjetAir, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines vẫn còn lượng lớn vé với mức giá giảm 10 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.



Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) cho biết, thị trường hàng không nội địa 6 tháng đầu năm nay ghi nhận mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Dù đang vào cao điểm hè nhưng sức mua vé chỉ tăng 10 - 15% so các tháng trước đó. Còn các chặng quốc tế, hoạt động vận chuyển chỉ đạt 80% so với cùng kỳ.

Lý giải việc giá vé máy bay giảm, một số đại lý vé máy bay cho rằng, do lạm phát, hoạt động kinh doanh gặp khó nên nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cắt hoặc giảm chi phí nghỉ mát. Thậm chí, dù nhu cầu du lịch cao nhưng nhiều người chọn chuyến đi trong khoảng cách ngắn để dễ dàng di chuyển bằng ô tô thay vì máy bay. Do đó, sức mua vé máy bay cho cao điểm hè năm nay khá ảm đạm so với mọi năm.

Bước vào giai đoạn đầu của cao điểm hè năm nay, Vietravel Airlines ghi nhận đến ngày 7/7 tỷ lệ lấp đầy trung bình các chặng bay nội địa của hãng đạt khoản 85,1% và quốc tế là 94,3%, tiếp tục tăng nhẹ trong giữa đầu tháng 7, điều này phản ánh hành khách vẫn có xu hướng đặt vé cận ngày hơn.

Ở thị trường nội địa, các thành phố du lịch lớn như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc được nhiều hành khách lựa chọn, giá vé khứ hồi của Vietravel Airlines ở các chặng bay này dao động từ 1.800.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Đặc biệt có nhiều hành khách sở hữu được vé máy bay với chi phí rẻ dựa vào việc đặt vé sớm khi hãng vừa mở bán với dãi giá vé đa dạng.

"Điều này cho thấy giá vé dịp hè năm nay được đánh giá không có chênh lệch nhiều so với giai đoạn trước dịch là hè 2019 và thấp hơn so với hè năm trước gần 18% ở thời điểm hiện tại", đại diện hãng Vietravel Airlines cho biết.

Vietravel Airlines kỳ vọng thị trường hàng không sẽ bùng nổ ở giai đoạn bắt đầu từ tháng 7. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, hãng đã tăng tần suất khai thác chặng bay Hà Nội – Đà Nẵng lên tần suất 3 chuyến khứ hồi/ ngày và TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn là hai chuyến khứ hồi/ ngày.

Các hãng bay đang triển khai nhiều chương trình kích cầu trong dịp hè này. Bên cạnh chương trình "Thứ Ba xịn sò – Không lo về giá" diễn ra vào mỗi thứ Ba hàng tuần trong khung giờ từ 8h – 20h với giá vé chỉ từ 8.000 đồng, Vietravel Airlines cũng tung nhiều chương trình kích cầu khác như "Cuối tuần thư thả - Săn sale cực đã" với giá vé chỉ từ 9.900 đồng, chương trình ngày song đôi giảm lên đến 50% giá vé, chương trình ưu đãi khi mua các gói tiện ích...