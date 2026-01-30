Giá vàng vượt đỉnh khiến một sàn giao dịch ở nước láng giềng Việt Nam sụp đổ, gần 40 nghìn tỷ đồng bị mắc kẹt

Một cơn địa chấn tài chính vừa làm rung chuyển thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, khi nền tảng giao dịch vàng trực tuyến JWR bất ngờ sụp đổ, để lại hàng chục nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ rơi vào cảnh trắng tay.

Theo các báo cáo từ truyền thông trong nước và người dùng mạng xã hội, tổng số tiền bị “mắc kẹt” ước tính đã vượt 10 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 37,4 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh trong những tháng gần đây, làn sóng nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc đổ xô vào thị trường kim loại quý để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Nền tảng JWR, một cái tên nổi lên như một “cơ hội vàng”, đã thu hút lượng lớn người tham gia nhờ những lời quảng cáo đầy hứa hẹn về mức lợi nhuận cao, đòn bẩy thấp và rút tiền linh hoạt. Thế nhưng, khi giá vàng tiếp tục tăng vọt trong vài tuần qua, dòng tiền đổ về để rút lãi đã khiến nền tảng lâm vào khủng hoảng thanh khoản và mất khả năng chi trả.

Cuối tuần trước, hàng trăm nhà đầu tư tức giận đã tụ tập trước trụ sở công ty tại khu La Hồ, Thâm Quyến để yêu cầu hoàn tiền, buộc cảnh sát phải can thiệp để giữ trật tự. Chính quyền địa phương sau đó thông báo đã thành lập tổ điều tra nhằm xem xét các hoạt động kinh doanh bất thường tại JWR, trang tài chính Yicai đưa tin.

Vụ việc không chỉ phơi bày sự mong manh của các nền tảng đầu tư trực tuyến không được cấp phép, mà còn làm lung lay hình ảnh của khu vực Thủy Bắc - trung tâm giao dịch vàng nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Thực tế, giới chức Trung Quốc từng nhiều lần cảnh báo về các mô hình đầu tư “vàng ảo” với rủi ro cao. Tháng 10 năm ngoái, Hiệp hội Vàng và Trang sức Thâm Quyến đã phát đi cảnh báo về các doanh nghiệp giả danh kinh doanh vàng vật chất nhưng thực chất đang thực hiện “cá cược tài chính” qua mạng, không khác gì hành vi cờ bạc.

Mô hình hoạt động của JWR được cho là “giao dịch định giá trước”. Cụ thể, công ty và người đầu tư thỏa thuận trước mức giá mua/bán vàng hoặc bạc, thay vì thông qua các sàn giao dịch kim loại quý được cấp phép. Tiền đầu tư không đi qua hệ thống thanh toán công khai, mà được luân chuyển nội bộ, làm gia tăng rủi ro mất khả năng chi trả nếu giá vàng biến động mạnh và nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Khi không đủ vốn dự phòng hay phương án phòng ngừa rủi ro thích hợp, các nền tảng như JWR rất dễ sụp đổ khi thị trường đảo chiều.

Một người dùng trên nền tảng xã hội Xiaohongshu chia sẻ: “Tôi và rất nhiều người khác đã báo cáo sự việc với cảnh sát cả ở nơi cư trú và tại Thâm Quyến. Nhiều người đã trực tiếp đến Thâm Quyến để đòi lại tiền.”

Người này cũng lo ngại rằng hiện vẫn còn nhiều nền tảng tương tự đang hoạt động ngoài vòng kiểm soát, đe dọa an toàn tài chính của cộng đồng đầu tư nhỏ lẻ.

Luật sư Deng Ping, chuyên xử lý các tranh chấp tài chính tư nhân tại Quảng Châu, nhận định: “Sự sụp đổ của các nền tảng đầu tư tư nhân ngày càng phổ biến. 2 năm trước là các mô hình đầu tư trà, tiền mã hóa, giờ đến lượt kim loại quý. Các cơ quan quản lý cần vào cuộc quyết liệt để điều tra, xử lý triệt để.”

Theo SCMP﻿