Giá vàng vọt lên 17 triệu đồng/chỉ: Người mua vàng từ đầu năm đến giờ lãi bao nhiêu?

Ngày hôm nay (21/1), giá vàng tăng “dựng đứng”, xác lập đỉnh mới từ đầu năm đến giờ. Cập nhật lúc 13h30, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 17 triệu đồng/chỉ (bán ra) và 16,75 triệu đồng/chỉ (mua vào).

Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 17 triệu đồng/chỉ (bán ra) và 16,81 triệu đồng/chỉ (mua vào).

Giá vàng cập nhật lúc 13h chiều nay (21/1) tại Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý (Ảnh chụp màn hình)

So với ngày đầu năm 1/1: Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 15,28 triệu đồng/chỉ (bán ra) và 15,03 triệu đồng/chỉ (mua vào). Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 15,28 triệu đồng/chỉ (bán ra) và 15,09 triệu đồng/chỉ (mua vào).

Như vậy, người mua vàng miếng hồi đầu năm, đến nay đã lãi 1,72 triệu đồng/chỉ - tương đương 17,2 triệu đồng/lượng vàng. Mức tăng lên tới 9,6% trong vòng 3 tuần.

Giá vàng tăng cao, người mua vàng cần lưu ý gì để không "mất ăn mất ngủ"?

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Vàng tăng giá dễ khiến nhiều người sốt ruột, nảy sinh tâm lý FOMO, dẫn tới việc vay mượn hoặc "vét" hết tiền để mua vàng. Nhưng mua vàng bằng tiền vay, tiền dự phòng hay tiền sắp phải chi tiêu thường mang lại cảm giác nặng đầu hơn là yên tâm.

Giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào, lên xuống trong ngắn hạn là chuyện bình thường. Nếu dùng tiền nhàn rỗi, người mua sẽ bớt áp lực phải lời ngay, cũng không phải canh bảng giá từng ngày. Khi không bị áp lực tài chính, việc nắm giữ vàng trở nên nhẹ nhàng hơn, đúng nghĩa là mua vàng tích sản.

2. Mua đều theo tháng để trung bình giá

Thay vì dồn tiền mua vàng một lần ở đúng lúc giá đang cao, mua vàng đều theo tháng giúp giảm rủi ro chọn sai thời điểm. Có tháng giá cao, có tháng giá thấp, mua dàn trải sẽ kéo giá vốn về mức trung bình, tâm lý cũng ổn định hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cách này phù hợp với người tích lũy dài hạn, không cần đoán đỉnh – đáy, cũng không phải lo lắng mỗi khi giá biến động mạnh. Mua đều, giữ đều, chấp nhận nhịp lên xuống của thị trường, như vậy mới tránh được cảnh "mua xong là mất ăn mất ngủ".

3. Đừng nhìn mỗi giá bán, hãy tính cả chi phí và rủi ro

Nhiều người chỉ chăm chăm vào con số "giá vàng hôm nay" mà quên mất những yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. Chênh lệch mua - bán, chi phí gia công, thương hiệu, loại vàng (nhẫn trơn, vàng miếng, trang sức) đều là những yếu tố buộc phải lưu tâm.

Có những thời điểm giá vàng tăng mạnh, nhưng người mua vẫn lỗ nếu bán ra sớm vì mức chênh quá cao. Ngoài ra, vàng không sinh ra dòng tiền như gửi tiết kiệm hay đầu tư kinh doanh, nên cần xác định rõ đây là kênh bảo toàn tài sản. Khi hiểu đầy đủ chi phí và rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận sẽ thực tế hơn, tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn. Mua vàng lúc đó không còn "cuộc chơi" cảm xúc, mà là một lựa chọn tài chính có tính toán.