Giá vàng vọt lên 120 triệu đồng, vì sao nhiều người tiếc hùi hụi?

Trong khi đó, nhiều khu vực chuyên doanh vàng bạc, trang sức như phố vàng bạc quận 5, chợ An Đông, chợ Thiếc... lại thưa vắng khách đến mua bán vàng. "Do chúng tôi chủ yếu bán trang sức là chính, không có vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cũng chỉ số lượng nhỏ nên khách đến mua không nhiều. Người dân cũng có tâm lý mua đâu bán đó nên khi vàng lên giá thì họ đến đúng nơi đã mua để bán lại" - một nhân viên tiệm vàng trên đường An Dương Vương (quận 5) cho biết.