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Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
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Sáng nay (25/6), giá vàng thế giới giảm mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước chỉ giảm nhẹ, khiến chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới nới rộng lên khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng. Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá bán vàng SJC ở mức 146,2 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm tương ứng. Vàng nhẫn Phú Quý và DOJI được giao dịch quanh mức 143-146 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Mi Hồng có giá 143,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm mạnh xuống còn khoảng 3.980 USD/ounce, mất 104 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua và chính thức đánh mất mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank niêm yết, giá vàng thế giới tương đương hơn 126 triệu đồng/lượng. Do giá vàng trong nước giảm chậm hơn đáng kể so với giá vàng thế giới, khoảng cách giữa hai thị trường hiện đã nới rộng lên khoảng 20 triệu đồng/lượng.

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Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn duy trì mức giá cao, bất chấp áp lực điều chỉnh từ thị trường quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, sáng 25/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.197 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày trước đó. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tỷ giá trung tâm.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.136 - 26.456 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.554 - 26.674 đồng/USD, cao hơn 200 đồng/USD so với giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. 2 tuần trước, giá USD "chợ đen" thấp hơn tại các ngân hàng thương mại.

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