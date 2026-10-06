Giá vàng về thấp nhất 2 tháng, quỹ lớn nhất thế giới "gom" 600 cân vàng

Cùng ngày, iShares Physical Gold ETF, quỹ vàng thuộc BlackRock cũng mua vào 0,64 tấn vàng.

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa mua ròng 0,6 tấn vàng trong phiên 5/10. Hiện, SPDR đang nắm giữ khoảng 1.056,3 tấn vàng.

Cùng chiều, iShares Physical Gold ETF, quỹ vàng do BlackRock quản lý cũng mua vào 0,64 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 288 tấn.

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới đóng cửa ngày 5/10 duy trì tại mốc 4.140 USD/ounce, gần như không đổi so với phiên trước. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tháng, gần như xóa sạch thành quả của nhịp hồi bắt đầu từ giữa tháng 8.

Thị trường vàng hiện chịu tác động đan xen giữa những tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động Mỹ và áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, trong khi số liệu tháng 7 và 8 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, còn thu nhập bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9 giảm xuống 54,9 điểm từ 55,4 điểm, song chỉ số giá thanh toán tăng lên 74 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Chỉ số việc làm cũng nhích trở lại trên ngưỡng 50 điểm.

Những dữ liệu trái chiều này khiến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed tiếp tục biến động. Xác suất tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm mạnh so với tuần trước, song rủi ro thắt chặt trở lại vào tháng 12 vẫn chưa được loại trừ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,31%, trong khi kỳ hạn 30 năm ở khoảng 5,66%, qua đó tiếp tục tạo sức ép lên vàng.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 để có thêm tín hiệu về hướng đi của lãi suất. Nếu dữ liệu việc làm hoặc tâm lý tiêu dùng tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed bớt cứng rắn có thể hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao sẽ khiến lợi suất trái phiếu tiếp tục là lực cản đối với kim loại quý.