Giá vàng tuần tới dự báo tăng song dài hạn vẫn khó đoán

Giá vàng kết thúc tuần qua với sự đảo chiều tăng lên khi đồng USD giảm khỏi mức cao kỷ lục. Theo đó, giá vàng giao ngay kết thúc phiên thứ Sáu (9/9) tăng 0,5% lên 1.716,30 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất kể từ ngày 30/8; giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,5% lên 1.728,6 USD. Điều đáng nói là giá vàng đã tăng 0,3% trong tuần qua, bất chấp việc USD tăng rất mạnh.

Mặc dù giá vàng có khả năng tăng trong tuần tới, song các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư không nên kỳ vọng sẽ chứng kiến bất kỳ sự bứt phá đáng kể nào, vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ. Thị trường hiện dự đoán có 88% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất của thêm 75 điểm cơ bản vào ngày 21/9.

Sean Lusk, đồng giám đốc công ty bảo hiểm rủi ro thương mại Walsh Trading nhận định: "Giá vàng có thể vượt lên trên mức 1.760 USD vào tuần tới, nhưng điều đó sẽ sẽ không thay đổi thực tế là kim loại này vẫn đang bị mắc kẹt."

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nói rằng ông coi bất kỳ đợt tăng giá nào của vàng đều là sự điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng giảm.

"Tôi muốn bán vàng và những gì tôi mong đợi là giá tăng thêm một chút", ông nói. "Những gì tôi đang xem xét là chỉ số CPI (của Mỹ) và liệu Fed có tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối tháng này hay không.

Tôi cho rằng lạm phát lõi sẽ vẫn ở mức cao, thậm chí có thể tăng nữa. Theo tôi, việc giá vàng tăng hiện nay là do sự điểu chỉnh chứ không phải sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá mới".

Tuần này, có tổng cộng 16 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của Kitco News trên Phố Wall. Trong đó, 9 nhà phân tích, tương đương 56%, cho biết họ lạc quan về giá vàng vào tuần tới; 2 nhà phân tích, tương đương 13%, cho biết họ dự đoán giá giảm; 5 nhà phân tích còn lại, tương đương 31%, có ý kiến trung lập.

Đối với các nhà bán lẻ, có 495 người tham gia cuộc khảo sát trực tuyến trên Phố Chính. Trong đó, 255 người, tương đương 52%, dự báo giá vàng sẽ tăng; 153 người, tương đương 31%, dự đoán vàng sẽ giảm; 87 người còn lại, tương đương 18%, dự báo giá sẽ đi ngang.

Kết quả khảo sát của Kitco về triển vọng giá vàng tuần tới.

Sự lạc quan của các nhà đầu tư trên Phố Chính đã được cải thiện đáng kể so với cách đây một tuần – khi tâm lý của các nhà bán lẻ đã giảm mạnh do đồng USD đang được định giá quá cao–cao nhất trong vòng 20 năm, khoảng 110 điểm. Nhà đầu tư đã lấy lại được niềm tin dù chỉ trong n gắn hạn do giá vàng tăng trong tuần qua, kết thúc chuỗi 3 tuần giảm giá.

Chris Vecchio, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc DailyFX.com, cho biết bất chấp môi trường đầy thách thức đối với vàng, các nhà đầu cơ giá lên có thể tin tưởng rằng kim loại quý này đã cố gắng xây dựng một mức hỗ trợ vững chắc - khoảng 1.700 USD.

Ông nói: "Phải có một điều gì đó rất quan trọng thì giá vàng mới có thể phá vỡ ngưỡng dưới - 1.680 USD/ounce." "Nhưng tôi vẫn thấy vàng là không có xu hướng rõ rệt, đang mắc kẹt bởi sự giằng co giữa lãi suất và lạm phát."

Nhiều nhà phân tích cho biết họ đang lạc quan vào vàng khi đồng USD kết thúc tuần với việc giảm giá, không thể giữ được mức cao nhất mới trong vòng 20 năm đã đạt được gần đây.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư bán chốt lời sau đợt USD gần đây tăng giá mạnh so với hầu hết các loại tiền tệ. Theo đó, Dollar index giảm 0,5% xuống 108,35, mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tuần.

David Madden, chiến lược gia thị trường thuộc Equiti Capital, cho biết mặc dù vàng dường như bị mắc kẹt ở mức trung lập trên 1.700 USD/ounce, nhưng kim loại này đã chứng tỏ sức mạnh hồi phục, giúp cho nhà đầu tư bớt lo ngại về áp lực của việc lãi suất tăng nhanh.

Ông nói: "Đây có thể là sự khởi đầu của giai đoạn kết thúc mối tương quan tiêu cực rõ rệt giữa vàng và USD." "Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan về đồng đô la Mỹ vì Fed đang ở vị thế tốt hơn so với Ngân hàng Anh hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu để tạo niềm tin vào đồng tiền của họ."

Tuy nhiên, các nhà phân tích đang cảnh báo các nhà đầu tư rằng dữ liệu kinh tế tuần tới cần phải yếu hơn đáng kể so với dự kiến nếu muốn giá vàng duy trì được đà tăng.

Trọng tâm chú ý của các nhà đầu tư vàng trong tuần tới sẽ là hai dữ liệu lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, công bố vào thứ Ba (13/9) và dự báo sơ bộ của Đại học Michigan về lạm phát.

Cũng trong tuần tới, Mỹ sẽ công bố doanh số bán lẻ tháng 8. Đó sẽ là một thước đo cần thiết để xác định xem tâm trạng của tiêu dùng đang như thế nào khi Fed tăng mạnh lãi suất.

Ông Sean Lusk của công ty Walsh Trading cho biết: "Nếu dữ liệu kinh tế tuần tới yếu đi đáng kể thì điều đó sẽ gây áp lực lên USD, và điều đó có lợi cho vàng".

Trong khi đó, nhà phân tích thị trường cấp cao Ed Moya của OANDA, nói rằng lạm phát yếu có thể giúp vàng tăng giá vào tuần tới vì có thể giúp các nhà đầu tư và thị trường bắt đầu xác định mức lãi suất của Fed". "Nếu lạm phát giảm, có khả năng chúng ta sẽ không thấy lãi suất vượt quá 4,00%." Và "Nếu điều đó xảy ra, thì có thể đồng đô la Mỹ đã đạt đỉnh, hỗ trợ đáng kể cho vàng."

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng dữ liệu lạm phát đáng thất vọng sẽ dẫn đến việc tăng lãi suất.

Tại Hội nghị Chính sách tiền tệ hàng năm của Viện Cato, Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Securities, cho biết Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh nhiệm vụ kép của Cục Dự trữ Liên bang là ổn định giá cả và tạo việc làm tối đa. Ông nói: "Thị trường lao động thắt chặt có lẽ sẽ khiến lãi suất tăng trong thời gian dài hơn".