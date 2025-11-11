HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Giá vàng tăng rất mạnh

Ngọc Mai |

Sáng nay (11/11), giá vàng trong nước sau bất ngờ tăng rất mạnh, đồng loạt tăng lên trên mốc 150 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng có mức tăng tương tự, nhưng chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 148,7 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng rất mạnh - Ảnh 1.

Vàng miếng SJC tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng rất mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 147,2 - 150.2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.118 USD/ounce, tăng 109 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.106 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.121 - 26.361 đồng/USD (mua - bán), tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, BIDV giá USD cũng tăng 2 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra lên mức 26.120 - 26.361 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hạ nhiệt, giao dịch quanh mức 27.700 - 27.750 đồng/USD (mua - bán), giảm 70 đồng ở chiều mua vào và hạ 100 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

