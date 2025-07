Giá vàng tăng gần 40% trong 6 tháng đầu năm 2025

(Ảnh minh hoạ)

Cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024. Cũng theo cơ quan này, lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

Về chỉ số giá vàng, Cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 28/6, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369,73 USD/ounce, tăng 1,93% so với tháng 5/2025. Giá vàng tháng 6/2025 tăng chủ yếu do tác động kết hợp của bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông, cùng với sức mua từ ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư vàng tăng.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, bình quân 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6/2025 giảm 1,27% so với tháng 5/2025; tăng 48,01% so với cùng kỳ năm trước; tăng 33,54% so với tháng 12/2024. Bình quân quý II/2025 tăng 43,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi bình quân 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 6, giá vàng trong nước ngược chiều với xu hướng thế giới khi Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và độc quyền vàng.

Trong khi đó, chỉ số giá USD trong nước cũng biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/6, chỉ số này trên thị trường quốc tế đạt mức 98,6 điểm, giảm 1,34% so với tháng trước do tác động tổng hợp của kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 7. Nhưng trong nước, chỉ số giá USD tăng 0,32% do nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán xuất nhập khẩu tăng.

Vì sao giá vật liệu xây dựng tăng đột biến?

Vật liệu xây dựng cũng là mặt hàng chứng kiến mức tăng giá mạnh trong thời qua. Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,73%, làm CPI chung tăng 1,08 điểm phần trăm do giá nhà ở thuê và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng.

Liên quan đến mặt hàng này, Cục Thống kê cho biết kết quả khảo sát quý II/2025 đối với các doanh nghiệp xây dựng cho thấy, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp và các nhà thầu xây dựng phải đối mặt trong quý II là giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao.

“Có tới 57,2% số doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ lệ này tăng tới 10,1 điểm phần trăm so với quý I/2025. Đây là mức tăng cao số kỷ lục trong các kỳ điều tra hằng quý gần đây”, Cục Thống kê thông tin.

Lý giải về vấn đề này, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đánh giá một trong những nguyên nhân của thực trạng này là đầu tư công dồn dập vào các dự án hạ tầng lớn (cao tốc, cảng, sân bay…) khiến nhu cầu cát, đá, thép, xi măng tăng đột biến. Trong khi nguồn cát và đá phục vụ xây dựng ở một số địa phương còn xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ, do tình trạng thiếu nguồn cung cấp: mỏ hết hạn, bị gián đoạn hai thác, sạt lở…

Tuy vậy đại diện Cục Thống kê khẳng định nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ xây dựng vẫn dồi dào, thể hiện ở chỉ số sản xuất các ngành sản xuất vật liệu xây dựng (sắt thép, xi măng, bê tông…) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, đáp ứng đủ cho nhu cầu xây dựng của các doanh nghiệp và hộ dân cư.

Một nguyên nhân nữa làm giá vật liệu xây dựng tăng đó là chi phí nguyên liệu đầu vào - năng lượng - vận chuyển tăng: Giá thép tăng nhẹ do giá phôi, quặng sắt thế giới tăng; Giá nhựa đường cũng tăng do xăng dầu tăng và chi phí vận chuyển tăng nhẹ. Đối với xi măng, dù giá tương đối ổn định trong tháng 6, nhưng chi phí nguyên liệu và điện than tăng khiến áp lực chi phí gia tăng.

Ngoài ra, tâm lý tích trữ hàng hóa tại một số đại lý, doanh nghiệp trung gian cũng góp phần đẩy giá vật liệu lên trong ngắn hạn.

Cục Thống kê nhận định, biến động giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Chi phí đầu vào tăng làm tăng tổng chi phí thi công, ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả tài chính của các hợp đồng đã ký theo đơn giá cố định.

"Nếu giá tăng cao trong thời gian dài có thể làm chậm tiến độ thi công của các công trình, buộc các chủ đầu tư, nhà thầu phải điều chỉnh kế hoạch tài chính, tiến độ và công nghệ", Cục Thống kê nhấn mạnh.