Giá vàng tăng “bốc đầu” trở lại, áp sát mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng giao ngay khi đóng cửa phiên ngày 18/2 (theo giờ Mỹ) được niêm yết quanh mức 4.995,2 USD/ounce, tăng 117,1 USD/ounce so với phiên trước. Kim loại quý tiếp tục neo ở vùng giá cao trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều, củng cố kỳ vọng vàng vẫn còn dư địa tăng trong ngắn hạn, dù rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy lĩnh vực nhà ở đang phục hồi tốt hơn dự báo. Số nhà khởi công trong tháng 11 tăng 3,9%, đạt tốc độ thường niên 1,322 triệu căn, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Sang tháng 12, chỉ số này tiếp tục tăng lên 1,448 triệu căn. Dù giấy phép xây dựng giảm nhẹ, mức sụt giảm thấp hơn dự kiến, phản ánh nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ổn định bất chấp lãi suất vay thế chấp còn ở mức cao.

Ngay sau khi dữ liệu nhà ở được công bố, giá vàng bật tăng mạnh, có thời điểm vọt lên gần 4.970 USD/ounce. Theo các nhà phân tích, thông tin tích cực từ thị trường bất động sản giúp xoa dịu lo ngại suy thoái kinh tế, nhưng đồng thời khiến nhà đầu tư phải cân nhắc lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sự mơ hồ về hướng đi lãi suất tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro trước nguy cơ sai lầm chính sách và bất ổn vĩ mô. Dù tâm lý ưa rủi ro trên thị trường cổ phiếu được cải thiện và các cuộc đàm phán địa chính trị phần nào làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục phòng thủ của nhà đầu tư toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, tính đến 6h00 sáng 19/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ổn định ở vùng cao. DOJI giao dịch ở mức 176 – 179 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu niêm yết 178 – 181 triệu đồng/lượng. Trong khi Phú Quý giao dịch quanh mức 176 – 179 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới áp sát mốc 5.000 USD/ounce, thị trường trong nước tiếp tục neo ở vùng đỉnh lịch sử. Giới phân tích cho rằng nếu xu hướng tăng của vàng quốc tế được duy trì, giá vàng trong nước có thể sớm thiết lập mặt bằng mới, dù biến động ngắn hạn vẫn khó lường.