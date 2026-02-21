Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 21/2 tăng vọt

Sáng nay ngày 21/2, giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh so với cuối ngày hôm qua, tăng khoảng 130 USD/ounce, hiện ở mức 5.106 USD.

Tuần qua, giá vàng ghi nhận xu hướng suy yếu kéo dài trong những ngày đầu tuần khi lực mua từ các nhà giao dịch Trung Quốc đang nghỉ lễ vắng mặt rõ rệt. Tuy nhiên, sau khi lấy lại thành công ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD/ounce, đợt gia tăng căng thẳng địa chính trị vào cuối tuần đã khơi lại nhu cầu trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng tăng trở lại lên tới 5.100 USD/ounce.

Phiên giao dịch cuối tuần, trước thông tin Tòa án Tối cao ra phán quyết về thuế quan bất lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá vàng điều chỉnh xuống sát mốc 5.000 USD. Tuy nhiên sau đó, ông Donald Trump đã lập tức lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ ngăn chặn phần lớn quyết định thuế quan của ông, đồng thời khẳng định sẽ tìm hướng đi khác nhằm duy trì công cụ chính sách này. Kim loại quý vì vậy lại bật tăng mạnh lên trên mốc 5.100 USD/ounce.

Ngoài ra, căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến giới giao dịch tìm kiếm công cụ "bảo hiểm" rủi ro cho kỳ nghỉ cuối tuần. Nhờ đó, vàng được mua vào đều đặn cho đến sát vùng kháng cự ngắn hạn quanh 5.100 USD/ounce vào lúc đóng cửa, và vẫn duy trì giao dịch quanh mức này cho đến thời điểm này.

Một số cửa hàng vàng trong nước đã giao dịch trở lại và tăng mạnh giá ngay khi mở cửa sáng nay.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhãn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24k tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng lên 179,5 – 182,5 triệu đồng/lượng. Sản phẩm vàng gây sốt thời gian qua như Vàng Tiểu Kim Cát 24k loại 0,1 chỉ cũng tăng 20 nghìn đồng lên 1,795 – 1,825 triệu đồng/sản phẩm.

Tiệm vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 180,5 – 183,0 triệu đồng/lượng, tăng tới 2 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại đây cũng vọt lên 180,5 – 183,0 triệu đồng/lượng.

