Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng nay ngày 13/1

Đầu giờ sáng 13/1, giá vàng SJC và giá vàng nhẫn niêm yết ở mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 160,0 – 162,0 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng nhẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn trơn hiện ở mức 156,5 – 159,0 triệu đồng/lượng. Trong khi đó Bảo Tín Minh Châu áp dụng giá 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối ngày 12/1 tăng vọt và lập đỉnh mới 4.630 USD/ounce, ghi nhận mức tăng hơn 100 USD/ounce. Đến sáng 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng lại quay đầu giảm, hiện ở mức 4.592 USD/ounce.

Giá vàng đang nhận được lực đẩy mạnh từ những bất ổn địa chính trị kéo dài. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngay cả khi đạt mức 4.600 USD/ounce, kim loại quý này vẫn chưa bị xem là quá mua xét trên góc độ kỹ thuật, cho đến khi vượt ngưỡng 4.770 USD/ounce.

Trong báo cáo Weekly Markets Monitor mới nhất, các chuyên gia phân tích của WGC cho biết sau khởi đầu năm đầy thách thức, giá vàng đã nhanh chóng quay trở lại xu hướng tăng.

"Hai tuần bước sang năm 2026, vàng dường như đã vượt qua các lực cản ban đầu như hoạt động bán lỗ thuế, tái cân bằng danh mục và biến động của nhóm kim loại quý, với ba lần thiết lập đỉnh cao lịch sử mới," báo cáo viết. "Và khi những cú sốc địa chính trị vốn thường chỉ mang tính ngắn hạn lại xuất hiện với tần suất dày hơn, chúng bắt đầu được phản ánh vào mức bù rủi ro cao hơn, qua đó có lợi cho vàng."

WGC cho biết thêm, động thái truy tố của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tiếp tục hỗ trợ thị trường trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, đẩy giá vàng giao ngay lên 4.600 USD/ounce. "Tất cả những yếu tố này càng củng cố một thông điệp: việc phân bổ chiến lược vào vàng mang lại lợi ích cho danh mục đầu tư trong một thế giới ngày càng bất định."

Các dữ liệu kinh tế quan trọng đối với thị trường vàng trong tuần này bao gồm việc Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 12 vào ngày thứ Ba. Chỉ số này "có thể cho thấy mức tăng tạm thời, với CPI lõi có khả năng tăng lên 0,4% so với tháng trước (so với mức 0,2% trước đó) – nhiều khả năng do sự méo mó dữ liệu trong bối cảnh chính phủ từng đóng cửa trong các tháng trước."

Tại châu Âu, "GDP của Vương quốc Anh tháng 11 (công bố thứ Năm) được kỳ vọng cho thấy tăng trưởng chững lại vào cuối năm 2025," báo cáo nêu. "Trong khi đó, GDP cả năm 2025 của Đức (công bố thứ Năm) có thể ghi nhận mức tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, sau hai năm suy giảm."

Bên cạnh đó, số liệu xuất khẩu vàng của Trung Quốc trong tháng 12, công bố vào ngày thứ Tư, "có thể cho thấy sự bền bỉ tiếp diễn khi các lô hàng ngoài thị trường Mỹ vẫn duy trì hỗ trợ, qua đó có thể cải thiện cán cân thương mại và hỗ trợ đồng nhân dân tệ," các chuyên gia nhận định.

Lan Anh