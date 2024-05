Cập nhật lúc 16h00, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá vàng SJC trở lại so với phiên đầu giờ sáng.

Cụ thể, Vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,9-85,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng mỗi lượng cả 2 chiều mua vào – bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC hiện niêm yết ở mức 82,95-84,85 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra.

DOJI điều chỉnh tăng nhẹ thêm 100.000 đồng mỗi lượng lên mức 82,6-84,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại PNJ cũng điều chỉnh lên mức 82,9-85,1 triệu đồng/lượng với mức tăng 300.000 đồng mỗi lượng.

Nhà vàng Mi Hồng cũng tăng mạnh 900.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng ở chiều bán ra, hiện lên mức 83,3-84,5 triệu đồng/lượng.

VietinBank Gold hiện niêm yết giá vàng SJC về mức 82,9-85,12 triệu đồng/lượng.

Trái với diễn biến tăng của giá vàng SJC, giá vàng nhẫn tròn trơn lại giảm nhẹ, với mức giảm trung bình 100.000 đồng mỗi lượng. Hiện, Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 73,3-75 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở giá 73,85 -75,65 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng giữ ở mức 71,8-73,1 triệu đồng/lượng. Giá kim loại quý này tại PNJ là 73,4-75,1 triệu đồng/lượng. Tại VietinBank Gold, giá vàng nhẫn tròn trơn hiện đang giữ ở mức 73,35-75,05 triệu đồng/lượng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước thông báo về việc tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào 9 giờ sáng ngày mai, 3/5/2024. Hình thức đấu thầu theo giá. Khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu tương tự như các phiên trước là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82,9 triệu đồng/lượng.

Phiên đấu thầu gần đây nhất là 25/4, NHNN đã đưa ra đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng, tuy nhiên bị hủy do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Trên thế giới, theo giờ Việt Nam, giá vàng lao dốc giảm mạnh hiện giao ngay ở ngưỡng 2304 USD/ounce. So thời điểm trưa ngày 2/5, giá vàng giảm tới 16 USD. Theo quy đổi, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 70,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 71,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 13,9 triệu đồng/lượng.

-------------------------

Cụ thể, lúc 9h00, tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, so với chốt phiên trước ngày nghỉ lễ, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và 520.000 đồng ở chiều bán ra, còn 82,5-84,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng, hiện niêm yết ở mức 73,5-75,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại PNJ được điều chỉnh giảm 400.000 đồng mỗi lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra, về mức 82,6-84,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn giảm 400.000 đồng mỗi lượng, hiện còn 73,4 -75,1 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng DOJI đang niêm yết vàng SJC ở mức 82,6-84,8 triệu đồng/lượng, không có sự điều chỉnh so với chốt phiên trước nghỉ lễ. Song doanh nghiệp này lại điều chỉnh tăng 200.000 đồng mỗi lượng đối với giá vàng nhẫn tròn trơn, hiện ở mức 75-76,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu, trong những ngày nghỉ lễ, giá vàng SJC và nhẫn tròn trơn vẫn liên tục biến động do vẫn mở cửa kinh doanh. Hôm nay, nhà vàng này niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,6-84,65 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng ở chiều mua vào và 250.000 đồng ở chiều bán ra so với sáng ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục giảm 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua, hiện ở ngưỡng 73,78-75,38 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực Tp.HCM, cửa hàng vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 82,4-83,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn đang ở mức 71,8-73,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC 1 tuần qua. Chart: CAFEF

Theo công bố mới đây của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 25/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3/2024 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4.2024 tăng 6,95% so với tháng trước. Con số này tăng 17,01% so với tháng 12.2023; tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024 chỉ số giá vàng trong nước tăng 20,75%. Báo cáo ghi nhận, giá vàng trong nước thời gian qua biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Trên thế giới, theo giờ Việt Nam, giá vàng hiện đang giao ngay ở ngưỡng 2325.4 USD/ounce, tăng 6 USD so với chốt phiên ngày hôm trước. Theo quy đổi, giá vàng thế giới tương đương với 71,3 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn so với giá vàng trong nước 13,4 triệu đồng.

Giá vàng thế giới từng đạt mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce vào ngày 12/4 nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương cộng với nhu cầu từ các nhà đầu tư bán lẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, giá đã giảm hơn 5% kể từ đó trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất sớm trong năm nay đang mờ dần.