Giá vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới?

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua nhưng tăng 900.000 đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, PNJ… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất lịch sử.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 2 đến gần 5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 117,8 - 120,8 triệu đống/lượng mua - bán, tăng 600.000 đồng/lượng trong 1 tuần qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng từ đầu tuần trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.391 USD/ounce, giảm 6 đồng so với sáng qua.

Tuần qua, thị trường vàng đầy biến động khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm.

Nhiều ý kiến dự báo, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong tuần này. Theo đó, vàng miếng SJC có thể phá kỷ lục cũ lên mốc 125 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.228 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.017 - 26.439 đồng/ USD mua vào - bán ra.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch quanh mức 26.044 - 26.404 đồng/USD. Tại thị trường "chợ đen", giá USD quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.