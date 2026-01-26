Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng

Vàng ngày càng được xem như tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Những rủi ro này gắn với sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ hiện tại và xu hướng phi đô la hóa ngày càng rõ nét.

“Chúng tôi cho rằng đà tăng gần đây của vàng là hợp lý, xét đến mức độ rủi ro địa chính trị gia tăng và bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay”, chuyên gia phân tích tín dụng doanh nghiệp và phát triển bền vững cấp cao Alexandra Symeonidi thuộc công ty quản lý đầu tư William Blair nhận định.

Theo bà Symeonidi, năm nay rủi ro địa chính trị trở lại thành vấn đề trọng tâm. Giá vàng tăng bởi các thông tin liên quan đến Venezuela và những diễn biến xoay quanh Greenland.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Antonio Di Giacomo tại công ty môi giới đa tài sản toàn cầu XS.com cho biết nhu cầu trú ẩn an toàn đang tăng và là động lực chính đẩy giá vàng tăng phi mã. Ông cho rằng kinh tế vĩ mô bất ổn cùng môi trường địa chính trị gây biến động trên các thị trường tài chính đã củng cố xu hướng này.

Theo một báo cáo công bố tuần trước, Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Ngân hàng này đã nâng mục tiêu giá vàng vào cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, tăng so với mức dự báo trước đó là 4.900 USD. Goldman Sachs cho rằng nhu cầu từ các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm sự ổn định là yếu tố chính đứng sau điều chỉnh này.

Ông Lynn Song, nhà kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc Đại lục của ING, cho biết đà tăng của giá vàng vẫn được duy trì bởi nhiều yếu tố diễn ra cùng lúc. Chúng bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, chính sách tiền tệ nới lỏng và những lo ngại đồng USD suy yếu giá trị.

Ông Song nói thêm rằng đà tăng này nhiều khả năng đã thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của các nhà đầu tư cá nhân trong vài tuần gần đây. ING ghi nhận mức độ quan tâm cao và ngày càng tăng đối với diễn biến giá vàng từ nhiều nhóm nhà đầu tư trong suốt phần lớn năm qua.

Sau khi Washington bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần trước đã trở thành tâm điểm của các hoạt động ngoại giao căng thẳng. Diễn biến này kết thúc bằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một “khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai” liên quan đến Greenland, sau các cuộc trao đổi với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Các nhà phân tích ước tính rằng những quốc gia giàu tài nguyên khác như Colombia và Chile cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Washington. Nhận định này phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc xây dựng một chuỗi giá trị thay thế cho các khoáng sản then chốt mà Trung Quốc hiện giữ vai trò chi phối.

Liên quan đến các bất ổn của thị trường, bà Symeonidi cho rằng lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Những nghi vấn xoay quanh vấn đề lãnh đạo của Fed cùng với sự đồng thuận rằng đồng USD có thể tiếp tục suy yếu là các yếu tố nâng đỡ giá vàng.

Bà cũng cho biết xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối kéo dài cho thấy các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua vàng trong năm nay. Đặc biệt, bà nhận định Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có cả năng lực lẫn sự sẵn sàng gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng. Quốc gia này nhiều khả năng đánh đổi bằng việc giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD.

