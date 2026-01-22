Giá vàng sập mạnh sau khi lập đỉnh: Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Diễn biến này đánh dấu một nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau giai đoạn tăng nóng hiếm thấy của kim loại quý, khiến giới đầu tư đặt câu hỏi: liệu đây chỉ là cú “nghỉ chân” hay khởi đầu cho một đợt điều chỉnh sâu hơn?

Cú rơi mạnh sau chuỗi tăng chưa từng có

Trước đó, giá vàng đã vọt lên vùng 4.880 - 4.890 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử, nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn bùng nổ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại về rủi ro tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, đà tăng quá nhanh đã khiến thị trường trở nên nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu “hạ nhiệt” nào.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng nay (theo giờ Việt Nam)

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc làm dịu các đe dọa áp thuế đối với châu Âu đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại trên thị trường. Khi rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt, nhà đầu tư nhanh chóng chốt lời, khiến giá vàng rơi mạnh khỏi vùng đỉnh.

Theo giới phân tích, đây là phản ứng khá “điển hình” của thị trường vàng sau những pha tăng sốc. Khi kỳ vọng đã được phản ánh quá nhiều vào giá, chỉ cần một yếu tố bất lợi nhỏ cũng đủ kích hoạt làn sóng bán ra trên diện rộng.

Một trong những câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu cú sụt giảm này chỉ mang tính điều chỉnh kỹ thuật, hay báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng.

Ở góc độ kỹ thuật, nhiều chuyên gia cho rằng vàng đã rơi vào trạng thái quá mua (overbought) sau khi tăng hàng trăm USD chỉ trong thời gian ngắn. Việc giá lùi lại các vùng hỗ trợ quanh 4.700 - 4.750 USD/ounce được xem là kịch bản lành mạnh, giúp thị trường “xả áp” trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và vàng đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng, rủi ro điều chỉnh sâu hơn về vùng 4.600 USD/ounce, thậm chí thấp hơn, hoàn toàn có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Những yếu tố có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng

Trong thời gian tới, giá vàng có thể đối mặt với một số lực cản đáng chú ý.

Thứ nhất, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đang có dấu hiệu ổn định trở lại. Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế vẫn vững vàng, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất có thể bị điều chỉnh, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Thứ hai, tâm lý chốt lời sau thông tin liên quan đến các sự kiện địa chính trị lớn có thể còn kéo dài. Khi các kịch bản xấu nhất chưa xảy ra, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn thường có xu hướng rút khỏi vàng để tìm kiếm cơ hội ở các tài sản rủi ro hơn.

Thứ ba, thị trường đang đặc biệt chú ý tới các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm lạm phát, thị trường lao động và tăng trưởng GDP. Bất kỳ số liệu nào cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt hoặc kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm” đều có thể gây thêm áp lực giảm lên giá vàng trong ngắn hạn.

Nhưng xu hướng dài hạn đã thực sự kết thúc?

Dù vậy, nhiều nhà phân tích nhấn mạnh rằng cú sập hiện tại chưa đủ để phá vỡ xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Trên thực tế, các yếu tố nền tảng từng đẩy giá vàng lên đỉnh vẫn chưa biến mất. Bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn, căng thẳng thương mại có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, trong khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ngoài ra, nợ công toàn cầu ở mức cao kỷ lục và rủi ro tài chính tại một số thị trường lớn vẫn là những “chất xúc tác” dài hạn cho vàng. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng các nhịp điều chỉnh mạnh hiện nay có thể trở thành cơ hội tái tích lũy đối với nhà đầu tư dài hạn, thay vì tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng có thể tiếp tục biến động mạnh khi nhà đầu tư đánh giá lại các yếu tố rủi ro. Chiến lược được nhiều chuyên gia khuyến nghị là thận trọng với các vị thế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ các vùng giá ổn định hơn.

Với nhà đầu tư dài hạn, việc phân bổ vàng trong danh mục vẫn được xem là hợp lý, nhưng cần tránh tâm lý “bắt đáy” quá sớm khi xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng.

Sau cú sập khỏi đỉnh lịch sử, giá vàng đang bước vào giai đoạn thử thách quan trọng. Những gì xảy ra trong các phiên tới sẽ quyết định liệu vàng chỉ đang “lấy đà” cho một chu kỳ tăng mới, hay bước vào một pha điều chỉnh sâu hơn sau cơn hưng phấn kéo dài.

(Theo Reuters, FXStreet)