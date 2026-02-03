Giá vàng rung lắc dữ dội chưa từng có, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư

Giá vàng trong nước sau khi đạt đỉnh vượt 191 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1 đã liên tục lao dốc. Hiện giá vàng miếng đang được niêm yết ở ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng, giảm 25 triệu đồng/lượng so với mức giá đỉnh cao nhất.

Nhận định về diễn biến giá vàng thời gian qua, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng trong nước đang bị chi phối mạnh mẽ bởi giá thế giới.

Cụ thể, hàng loạt yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô toàn cầu đã tác động trực tiếp lên giá vàng quốc tế, trong đó, bất ổn chính trị là nhân tố đầu tiên khiến dòng tiền trú ẩn tìm đến vàng, thúc đẩy kim loại quý chinh phục những ngưỡng giá cao nhất lịch sử. Nhưng khi căng thẳng hạ nhiệt hoặc có tin tức chốt lời từ các quỹ lớn thì giá vàng nhanh chóng rơi thẳng đứng.

Tại Việt Nam, theo ông Hiếu, việc mua vàng còn là thói quen tích trữ của người dân. Trong các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, bất động sản, tiết kiệm, trái phiếu và tới đây là tiền kỹ thuật số, thì vàng vẫn là kênh đầu tư sôi nổi nhất. Tâm lý ưa chuộng vàng của người Việt có từ rất lâu đời và hiện chưa thể thay thế. Tuy nhiên, chính sự "ưa chuộng" này dễ biến thành con dao hai lưỡi khi thị trường biến động mạnh.

Do vậy, ông Hiếu cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng khi mua vàng, không được mua đuổi khi giá liên tục tăng cao và càng không mua theo tâm lý đám đông.

Giá vàng lập đỉnh rồi liên tục lao dốc chỉ trong vài ngày.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa tài chính ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) nhấn mạnh, đợt điều chỉnh sâu diễn ra trong bối cảnh giá vàng đã đạt mức đỉnh cao nhất trong lịch sử. Khi giá vượt xa vùng cân bằng ngắn hạn, hiện tượng chốt lời là phản ứng mang tính kỹ thuật và tâm lý gần như không thể tránh khỏi. Chính sự hội tụ giữa áp lực chốt lời ngắn hạn và cấu trúc thị trường có biên độ mua - bán lớn đã khuếch đại mức độ điều chỉnh, khiến rủi ro tập trung vào nhóm người mua ở vùng giá cao.

Ông Huy cho rằng trong bức tranh tổng thể của kinh tế - tài chính toàn cầu, biến động mạnh của giá vàng thời gian gần đây cần được nhìn nhận như một kết quả tổng hòa của nhiều lớp yếu tố đan xen, thay vì chỉ là một cú “rơi tự do” thuần túy về giá.

Trước hết, mặt bằng lãi suất toàn cầu tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng vàng. Việc duy trì mức lãi suất hiện tại, cùng với kỳ vọng về khả năng nới lỏng và thậm chí tiếp tục giảm trong năm 2026 đã và đang tạo ra môi trường tương đối thuận lợi cho vàng trong trung - dài hạn. Tuy nhiên, khi giá tăng quá nhanh và tích tụ lượng lớn vị thế đầu cơ thì chỉ một thay đổi nhỏ về kỳ vọng cũng đủ kích hoạt làn sóng chốt lời dây chuyền.

Ở thị trường trong nước, mức giảm còn bị khuếch đại do nguồn cung hạn chế, chênh lệch mua - bán cao và tâm lý đám đông rất nhạy cảm với biến động giá.

Tương tự, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) cũng nhận định, việc giá vàng giảm mạnh trong những phiên gần đây là diễn biến bình thường sau giai đoạn tăng quá nhanh. Các quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn thường chốt lời để hiện thực hóa lợi nhuận khiến giá vàng giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể từ đầu năm 2026, giá vàng đã tăng tới 25% trước khi điều chỉnh giảm khoảng 13%.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Nhà đầu tư vàng nên thận trọng ở thời điểm này. (Ảnh: Minh Đức).

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính cho rằng, giữa lúc thị trường vàng biến động mạnh, người dân, nhà đầu tư cần cẩn trọng, tỉnh táo. " Đối với những người có điều kiện thì có thể cân nhắc mua ở một số thời điểm nhất định. Còn với những người không có tiềm lực tài chính mạnh thì không nên đi vay tiền để mua vàng đầu cơ hoặc lướt sóng vì có thể gặp rủi ro ngay khi thị trường đảo chiều ", ông Thịnh khuyến cáo.

Người dân cũng tuyệt đối không tham gia đầu tư vàng online với lợi nhuận "khủng" không rõ nguồn gốc, vì đây thường là hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh nhà đầu tư cần tách mình ra khỏi hiệu ứng đám đông. Cần phân biệt rất rõ giữa hai thái cực: đầu cơ và tích lũy.

" Hãy cẩn thận theo dõi thị trường vàng trong nước cũng như thị trường thế giới vì giá vàng có thể lên, xuống bất kỳ lúc nào. Nếu người nào muốn mua vàng để kinh doanh, mua đi bán lại (lướt sóng) thì rất rủi ro trong lúc này. Khoản lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng trong thời gian ngắn vừa qua chính là minh chứng rõ ràng ", ông Phong cảnh báo.

Còn theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ nguồn tiền vào vàng mà cần phân bổ hợp lý, dành một phần gửi tiết kiệm - kênh đang có mức lãi suất khá hấp dẫn.

Ông Hiếu cũng nhấn mạnh một nguyên tắc mà các nhà đầu tư F0 thường bỏ qua. Đó là khi đầu tư vàng, mỗi người cần xây dựng kỷ luật tài chính, xác định rõ điểm chốt lời và điểm cắt lỗ.

" Nhà đầu tư không nên để tâm lý FOMO chi phối quyết định và không vay mượn, không bán tháo các tài sản khác hay rút toàn bộ tiền gửi ngân hàng để dồn vào vàng. Thay vào đó, cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân bổ vốn hợp lý giữa vàng, chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ và tiền gửi.

Đặc biệt, khi đầu tư vàng, cần xây dựng kỷ luật tài chính, xác định rõ điểm chốt lời và điểm cắt lỗ, tránh tình trạng “tham không bán, sợ không cắt”, dẫn đến thua lỗ nặng khi thị trường đảo chiều ", ông Hiếu khuyến cáo.