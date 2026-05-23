Giá vàng rớt thảm, nhiều người "quay xe" gửi tiết kiệm ngân hàng

Thu Thuỷ
|

Thị trường vàng liên tục lao dốc trong thời gian qua khiến tâm lý “ôm vàng chờ tăng” của nhiều nhà đầu tư đảo chiều mạnh.

Trong bối cảnh giá vàng giảm sâu, biên độ lớn, không ít người dân bắt đầu chuyển hướng sang gửi tiết kiệm ngân hàng để tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn hơn.

Trên thị trường, hiện giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 158-161 triệu đồng/lượng, ở vùng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Sau khi lập đỉnh gần 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, vàng đã có chuỗi giảm sâu liên tiếp, “bốc hơi” tổng cộng 30 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao đang chịu khoản lỗ lớn chỉ sau vài tháng nắm giữ.

Nguyên nhân giá vàng trong nước giảm mạnh chủ yếu do tác động của diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, áp lực giảm giá vàng đến từ việc đồng USD duy trì sức mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, trong khi nhu cầu trú ẩn suy yếu hơn trước. Giá vàng thế giới hiện dao động quanh vùng 4.500 USD/ounce, giảm 20% so với đỉnh gần 5.600 USD/ounce.

Diễn biến bất lợi của thị trường vàng đang khiến nhiều người thay đổi chiến lược tài chính. Thay vì “lướt sóng” vàng như giai đoạn trước, dòng tiền có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng, đặc biệt khi gửi tiết kiệm vẫn mang lại mức sinh lời ổn định và ít rủi ro hơn.

Chị P., sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết từng mua gần 10 lượng vàng hồi đầu năm với kỳ vọng giá tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, sau nhiều phiên giảm sâu liên tiếp, chị quyết định bán bớt vàng để chuyển sang gửi tiết kiệm. “Lúc giá vàng tăng thì ai cũng nghĩ sẽ còn tăng nữa. Nhưng giờ mỗi ngày giảm cả triệu đồng một lượng khiến tôi rất áp lực. Tôi bán một phần để gửi ngân hàng vì thấy an toàn hơn, ít nhất còn có lãi cố định. Gửi 1 tỷ tiết kiệm thì sau 1 năm đã có lãi gần 90 triệu rồi”, chị P. chia sẻ.

Trên thị trường, mặt bằng lãi suất huy động tăng cao đang trở thành mối quan tâm lớn của người dân. Theo khảo sát, hiện lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở hầu hết ngân hàng đã ở mức tối đa cho phép là 4,75%/năm. Kỳ hạn 6-12 tháng đang được các ngân hàng đẩy mạnh hút tiền khi nâng lãi suất lên 7,5-8,5%/năm. Thậm chí một số ngân hàng đã nâng lãi suất huy động lên quanh mức 9%/năm, kèm một số điều kiện.

