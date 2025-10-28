Giá vàng rớt sâu khỏi đỉnh, chuyên gia dự báo xu hướng mới

Theo các chuyên gia, nguyên nhân trực tiếp của đợt lao dốc bắt nguồn từ thông tin tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cuối tuần qua. Sau hai ngày làm việc tại Malaysia, hai đoàn đàm phán cấp cao đã đạt được đồng thuận sơ bộ về một số vấn đề then chốt như kiểm soát xuất khẩu và thuế vận chuyển. Tiến triển này được đánh giá là nền tảng để Mỹ và Trung Quốc có thể ký kết một thỏa thuận toàn diện, góp phần xoa dịu căng thẳng thương mại kéo dài suốt nhiều tháng.

Ngay sau đó, thị trường phản ứng tức thì. Giá vàng giao ngay giảm 132 USD, tương đương 3,21%, xuống còn 3.981,98 USD/ounce. Hợp đồng tương lai cũng mất mốc 4.000 USD, chốt ở 3.997 USD/ounce. Giá bạc giảm tương ứng 3,59%, còn 46,85 USD/ounce.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, sự lao dốc này “không nằm ngoài dự đoán” khi S&P 500 tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới trên 6.858 điểm.

“Khi tâm lý rủi ro cải thiện, nhu cầu nắm giữ vàng giảm mạnh. Nếu giá không giữ được mốc 4.000 USD trong vài ngày tới, thị trường có thể chứng kiến làn sóng bán tháo mới từ nhóm đầu cơ. Ngược lại, nếu vùng này trụ vững, những nhà đầu tư lỡ nhịp trước đó có thể quay lại mua vào,” ông nhận định.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, động lực kỹ thuật của thị trường vàng cũng đang suy yếu rõ rệt. Ông David Morrison, chuyên gia tại Trade Nation, cho biết chỉ báo MACD trên khung ngày “đã rơi khỏi vùng quá mua” và hiện cho tín hiệu giảm mạnh. “Để phục hồi đà tăng, vàng cần vượt trở lại ngưỡng 4.100 USD/ounce. Nếu không, xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh,” ông nói.

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng đóng vai trò quan trọng. Tuần trước đánh dấu kết thúc mùa lễ hội Diwali, giai đoạn cao điểm mua vàng tại Ấn Độ, khiến nhu cầu vật chất giảm mạnh. Thanh khoản tại London và châu Á cũng được cải thiện khi lượng tồn kho rút khỏi các kho COMEX, giúp chênh lệch giá giao ngay thu hẹp chỉ còn 0,7%. Điều này cho thấy thị trường kim loại quý đang dần cân bằng trở lại sau nhiều tuần căng thẳng nguồn cung.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC) diễn ra ngày 28–29/10. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên tới 97,3%, nhưng giới phân tích cho rằng “điều quan trọng không phải là hành động, mà là thông điệp.”

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định vàng có thể đang bước vào giai đoạn tích lũy mới, tương tự như giai đoạn đi ngang bốn tháng sau khi vượt mốc 3.000 USD hồi đầu năm.

“Ngưỡng hỗ trợ quan trọng hiện nằm ở 3.846 USD/ounce. Nếu thủng vùng này, khả năng cao đỉnh năm đã hình thành. Dù vậy, xu hướng dài hạn vẫn tích cực khi các rủi ro vĩ mô chưa biến mất,” ông nói.

Trong khi đó, Chantelle Schieven, Giám đốc Nghiên cứu tại Capitalight, cho rằng đợt điều chỉnh này mang tính “lành mạnh” hơn là đảo chiều xu hướng: “Đây là pha nghỉ cần thiết trong chu kỳ tăng dài hạn. Các yếu tố hỗ trợ cơ bản như lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn toàn cầu vẫn đang duy trì. Vàng vẫn có triển vọng tăng trở lại trong năm 2026.”

Sự kết hợp giữa tâm lý rủi ro cải thiện, yếu tố mùa vụ suy yếu và thanh khoản thị trường ổn định hơn đang khiến vàng mất tạm thời sức hấp dẫn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia đều cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ.

Nếu giá trụ vững quanh vùng 3.900 - 4.000 USD, lực mua bắt đáy có thể sớm quay lại. Ngược lại, nếu thủng ngưỡng 3.850 USD, thị trường có thể chứng kiến một nhịp điều chỉnh sâu hơn trước khi ổn định trở lại.

(Theo Kitco News)﻿