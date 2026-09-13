HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá vàng quay đầu tăng, vì sao người mua vẫn lỗ 4,3 triệu đồng/lượng sau một tuần?

Phan Trang
|

Mặc dù quay đầu tăng trong các phiên cuối tuần nhưng giá vàng ghi nhận nhiều phiên lao dốc trong tuần, khiến người mua có thể lỗ tới 4,3 triệu đồng/lượng nếu “lướt sóng”.

Giá vàng quay đầu tăng, vì sao người mua vẫn lỗ 4,3 triệu đồng/lượng sau một tuần? - Ảnh 1.

Sau một tuần biến động, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn so với đầu tuần tại hầu hết thương hiệu. Nếu mua ở mức giá bán ra ngày 7/9 và bán ở mức giá mua vào ngày 12/9, nhà đầu tư có thể lỗ hàng triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch mua bán.

Cụ thể, với vàng miếng, mức lỗ tại SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng là 4 triệu đồng/lượng, khi giá bán ra đầu tuần ở 147 triệu đồng, còn giá mua vào cuối tuần là 143 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Phú Quý ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất. Nhà đầu tư mua ở mức 147,3 triệu đồng/lượng và bán ở mức 143 triệu đồng/lượng sẽ lỗ 4,3 triệu đồng/lượng.

Mức lỗ vàng nhẫn tại SJC là 4 triệu đồng/lượng, PNJ 3,9 triệu đồng/lượng và Mi Hồng 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu tăng, vì sao người mua vẫn lỗ 4,3 triệu đồng/lượng sau một tuần? - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tuần qua. Ảnh: SJC.

Trên thị trường thế giới, chốt tuần, vàng giao ngay ở khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD, trong khi vàng kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 4.449 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong phiên cuối tuần khi giá dầu Brent giảm và đồng USD hạ nhiệt sau báo cáo CPI. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,95%, trong khi kỳ hạn 30 năm vượt 5,42%, mức cao nhất 19 năm.

Theo FedWatch của CME, thị trường đánh giá gần 90% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9. Tuy nhiên, khảo sát 48 chuyên gia kinh tế của Bloomberg cho thấy chỉ 13 người dự báo kịch bản này.

Giới phân tích cho rằng nợ công Mỹ và lợi suất trái phiếu cao tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chuyên gia nhận định vàng có thể tăng trước cuộc họp Fed, với vùng mục tiêu 4.460-4.510 USD/ounce. Nếu vượt 4.540 USD/ounce, triển vọng tăng sẽ được củng cố.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 12/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng
Tags

vàng

giá vàng

vàng thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại